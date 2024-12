Addio Inter, me ne vado assolutamente | Inzaghi tradito, firma per la rivale di Serie A

Il giocatore nerazzurro sta per decidere il suo futuro e potrebbe lasciare l’Inter per la squadra rivale in Serie A

L’Inter sta iniziando a sondare il terreno per qualche profilo che possa essere funzionale al progetto tecnico-tattico di Simone Inzaghi. La dirigenza nerazzurra, infatti, ha iniziato a visionare qualche giocatore – prova ne sia la trasferta in Sudamerica di Baccin – per capire se possa fare al caso della rosa interista per la prossima stagione.

Marotta, Ausilio e Baccin non vogliono farsi trovare assolutamente impreparati ed hanno intenzione di non lasciare nulla al caso. Ovviamente, la rosa dovrà essere competitiva, ma bisogna anche tener conto di quelli che, fin dal momento del suo insediamento, sono stati i paletti imposti dalla nuova proprietà di Oaktree.

Infatti, il fondo statunitense, ha imposto ai dirigenti tre cose nello specifico: di abbassare l’età media della rosa, vista la presenza di tanti over 30, di abbassare i costi di squadre e di abbassare il monte ingaggi che, in questo momento, rappresenta il primo per quanto riguarda l’intera Serie A.

Intanto, un giocatore nerazzurro, sta meditando l’addio in vista della prossima estate. Il giocatore potrebbe provare una nuova avventura dalla prossima stagione e la firma potrebbe arrivare con i rivali in campionato.

Inter, il giocatore firma per i rivali di sempre?

Come detto, c’è un giocatore nerazzurro che potrebbe dire addio all’Inter in estate. Si tratta del difensore olandese, Stefan de Vrij. Il ragazzo è in scadenza di contratto nel 2025 e ancora non è arrivata nessuna indicazione da viale della Liberazione per quanto riguarda l’esercizio eventuale dell’opzione di rinnovo annuale, come avvenuto per Acerbi.

Per questo, il giocatore con il suo entourage, stanno iniziando a guardarsi intorno e su di lui c’è un grande estimatore come Antonio Conte che è pronto a portare al Napoli il suo ex giocatore, secondo quanto riferito dal giornalista Auriemma a Radio Kiss Kiss.

de Vrij o Acerbi? L’Inter riflette

In casa nerazzurra le riflessioni per la difesa sono sempre vive. Infatti, la dirigenza, sta capendo chi dover tenere in rosa tra Acerbi e de Vrij. L’opzione di rinnovo fino al 2026 è stata esercitata per il giocatore italiano, ma i tanti infortuni di questa stagione e la carta di identità superiore a quella dell’olandese, stanno imponendo profonde riflessioni.

Con una penale da 500000 euro, Acerbi potrebbe essere liberato con un anno di anticipo e si potrebbe esercitare l’opzione per de Vrij. Ma per questo c’è ancora tempo per capire il da farsi.