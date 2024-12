Ha chiamato già l’agente | Mossa a sorpresa di Marotta: colpaccio Inter

Beppe Marotta pronto a segnare un altro colpaccio di mercato per la squadra nerazzurra del futuro

La società nerazzurra sta già lavorando dalla fine del mercato estivo alla programmazione della campagna acquisti per la prossima stagione. La dirigenza interista, infatti, non vuole farsi trovare impreparata ed è pronta a valutare quelli che ritiene i profili più adatti per quanto riguarda il progetto tecnico-tattico di Simone Inzaghi.

Tanti i calciatori valutati dagli scout nerazzurri e la dimostrazione è data dalla presenza di Dario Baccin in Brasile e Argentina per visionari alcuni giocatori. Ci saranno delle valutazioni da fare in merito ai ruoli da rimpolpare e si dovrà capire chi saranno i giocatori con cui fare cassa, visto che, da parecchie stagioni, si è intrapresa la strada della sostenibilità, acquistando non più di quanto si è ceduto – specie ora che l’avanzo di bilancio è vicino.

Tra i calciatori sotto la lente di ingrandimento dei grandi club europei e che potrebbero portare un bel gruzzolo, ci sono sicuramente Marcus Thuram e Hakan Calhanoglu. Bisognerà capire chi, effettivamente, la società sarà disposta a sacrificare.

Intanto, il presidente nerazzurro, Beppe Marotta, è pronto ad affondare un altro colpo per quanto riguarda il futuro. Il numero uno interista vuole provare la mossa a sorpresa.

Inter, Marotta prova il colpo per il futuro

Come riportato dal quotidiano campano, Il Mattino, il Napoli sarebbe molto interessato all’attaccante dello Spezia, in prestito dall’Inter, Francesco Pio Esposito. Il classe 2005 interessa molto ad Antonio Conte che sarebbe pronto a fare follie per averlo nella squadra azzurra nella prossima stagione.

Ma Marotta ha dato un freno ad ogni discorso e avrebbe già detto all’agente del ragazzo, Mario Giuffrida, che il giocatore ritornerà a Milano per poi, magari, trascorrere un altra stagione in prestito, prima di ritornare in nerazzurro. Sempre secondo il quotidiano, il ds azzurro, Manna, vorrebbe puntare sul tifo del ragazzo nei confronti della squadra azzurra.

Inter, Esposito protagonista in Serie B

Francesco Pio Esposito sta dimostrando di essere assoluto protagonista in Serie B. Con lo Spezia, quest’anno, il ragazzo è riuscito a segnare già 8 reti in campionato. L’Inter lo osserva, convinta che possa diventare un elemento importante.

L’intenzione, come anticipato, sarebbe quella di fargli assaporare la massima serie da titolare, per poi farlo ritornare e farlo entrare nelle rotazioni dell’attacco nerazzurro.