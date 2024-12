I nerazzurri in Serie B, non c’è niente da fare | Che incubo per i tifosi

La società nerazzurra in Serie B? Forse, almeno questo è quello che si augurano tanti tifosi rivali

La nostra cultura calcistica è da sempre stata costellata da tantissime rivalità sportive, con quelli che vengono definiti derby tra squadre della stessa città, ma non solo. Negli anni, per motivi prettamente di tipo sportivo, si sono create delle rivalità molto forti che durano ancora ai giorni d’oggi e che si traducono, poi, nel clima partita all’interno degli stadi.

Ad esempio, è il caso di Juventus e Inter. Due squadre che, negli anni addietro, si sono affrontate per la vittoria di campionati e che hanno da sempre costituito una grande classica del nostro calcio. Grazie alla loro rivalità, è nato il derby d’Italia. Certo, dopo Calciopoli, lo scontro tra le due parti si è ancora più inasprito, con le tifoserie spesso coinvolte tra loro.

Un altro esempio potrebbe essere quello tra Fiorentina e Juventus che, dopo il trasferimento di Roberto Baggio in bianconero, con tutto quello che è accaduto con le proteste del popolo Viola, hanno sempre acceso una forte rivalità sportiva in campo e tra tifoserie.

Si potrebbero fare tanti esempi. E tra le altre rivalità, ce n’è un’altra che ha spesso caratterizzato grandi partite in Serie A. A tal proposito, arriva un particolare augurio di un tifoso in merito alla squadra rivale.

“Nerazzurri in Serie B”: l’augurio di un tifoso

L’inizio del Natale, in tante parti d’Italia, ha inizio con la festa di Santa Lucia il 13 dicembre. Festa in cui tanti bambini fanno le loro consuete richieste a Babbo Natale scrivendo la lettera con la richiesta di doni. E, a tal proposito, come riportato da Calciomercato.com, arriva un divertente aneddoto su un piccolo tifoso del Brescia.

Il bambino, infatti, compilando la sua lettera con le richieste, ha scritto a Babbo Natale di “fare un incantesimo ai giocatori dell’Atalanta e farli arrivare ultimi in Serie A per farli andare in Serie B”. Una richiesta di un piccolo tifoso che, sicuramente, strapperà qualche sorriso anche in casa bergamasca.

Ma l’Atalanta di Gasperini vola

Aldilà della richiesta del piccolo tifoso bresciano, la squadra di Gasperini sembra non avere la minima intenzione di esaudire questa richiesta. I nerazzurri si trovano primi in classifica ed hanno intenzione di continuare ad avere questo ruolino di marcia.

Dieci vittorie consecutive, sicuramente, non sono un caso. Dopo la vittoria dell’Europa League, c’è tantissima consapevolezza di poter fare bene e di regalare un’altra gioia ai tifosi.