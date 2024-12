Altro esonero in Serie A, cambia tutto prima del 2025 | Ora non si può più sbagliare

Ora non si può più sbagliare: è questo il destino per una squadra di Serie A che sta vivendo un momento difficile

Il campionato di Serie A di questa stagione sta mostrando tantissimi argomenti di discussione, sia per quanto riguarda la lotta per la vittoria dello scudetto, sia per la lotta a Champions League, Europa League e Conference League ed anche per la lotta per non retrocedere. Tante squadre sono coinvolte e vogliono raggiungere i propri obiettivi finali.

Per quanto riguarda lo scudetto, l’Atalanta sta dimostrando di poter stare in testa fino alla fine ed è arrivata al suo record storico di dieci vittorie consecutive. Ma anche il Napoli non molla un centimetro e, dopo la sconfitta contro la Lazio, è riuscita a ribaltare l’Udinese, portando a casa i tre punti. Di seguito, ci sono anche Fiorentina, Lazio e Inter.

Per la Champions, occhio alla posizione di Juventus e Milan, partite con ben altri obiettivi e che adesso devono rivedere le loro ambizioni per quanto riguarda questa stagione.

Intanto, un allenatore di Serie A è a rischio esonero. Ciò che la sua società si ripete oramai da tempo è che non si può più sbagliare e prima del 2025 c’è già il responso sulla panchina del tecnico.

Serie A, un tecnico a rischio esonero

Come detto, un tecnico della nostra Serie A è a rischio esonero. Si tratta di Paolo Zanetti, allenatore del Verona. La squadra veneta sembrava non riuscire più a vincere a ad abbandonare la zona caldissima della classifica. Invece, battendo il Parma con una grande prova, è riuscita a dimostrare che c’è ancora vita.

Paolo Zanetti, almeno fino a questo momento, ha salvato la sua panchina. Ma di sicuro la posizione è ancora in bilico e i prossimi risultati saranno molto importanti per il prosieguo della sua stagione.

Serie A, già tanti esoneri in questa stagione

In Serie A, in questa stagione, sono già stati tanti gli esoneri. Uno dei principali è sicuramente quello di Luca Gotti al Lecce. Al suo posto è stato chiamato Giampaolo che sembra aver dato una grande scossa alla squadra pugliese che sta riuscendo ad avere risultati di prestigio.

Ma il caso più clamoroso è quello della Roma che si trova a due punti dalla zona retrocessione. Prima l’esonero di Daniele De Rossi, poi quello di Ivan Juric con al suo posto il clamoroso ritorno di Claudio Ranieri.