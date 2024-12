Tegola pesantissima per la Juve, c’è la rottura del crociato | Stagione finita

I bianconeri devono fare a meno di un altro elemento per il resto della stagione: c’è rottura del crociato

La stagione della Juventus, fino a questo momento, ha fatto vedere momenti di alti e bassi. La squadra bianconera, in campionato, è ancora imbattuta, ma i troppi pareggi l’hanno distanziata troppo dalla vetta della classifica. Ovviamente c’è tutto il tempo per recuperare, ma l’impressione è che qualche risultato e qualche scelta poteva essere fatta meglio.

In Champions League, invece, la squadra di Thiago Motta viene dalla prestigiosissima vittoria contro il Manchester City di Pep Guardiola. Tre punti che rilanciano la squadra piemontese nella classifica della competizione e danno grande morale per poter affrontare i prossimi impegni stagionali che verranno.

Sicuramente, come detto, qualcosa sarebbe potuta essere fatta meglio, ma c’è anche l’alibi degli infortuni. Tantissimi KO per la Vecchia Signora che ha dovuto rinunciare a giocatori fondamentali e dovrà farlo per il resto della stagione, come nei casi di Bremer e Cabal.

Intanto, le brutte notizie a tal proposito non finiscono sicuramente qui. Infatti, stagione finita per un altro elemento della squadra. La rottura del crociato ha decretato il responso definitivo.

Juventus, altro KO: rottura del crociato e stagione finita

La Juventus, come detto, ha avuto moltissima sfortuna per quanto riguarda gli infortuni. Si è già detto di Bremer e Cabal, ma non sono i soli ad aver terminato la stagione corrente. Infatti, le brutte notizie arrivano anche per la Juventus Women che ha visto una delle proprie calciatrici infortunarsi gravemente.

Si tratta della classe 2006, Arianna Gallina. Per lei, gli esami, hanno evidenziato una lesione del crociato anteriore e, pertanto, la stagione è finita. Una notizia che non ci voleva, per una ragazza che, praticamente, dovrà perdere sei mesi di crescita in quello che è il suo percorso professionale.

Quanti infortuni in Serie A

Arianna Gallina, però, non è l’unica che ha dovuto chiudere anticipatamente la stagione. Abbiamo già parlato dei suoi compagni di squadra Bremer e Cabal, ma anche dall’altra sponda di Torino devono fare i conti con un grave infortunio come quello di Duvan Zapata.

E come non ricordare, purtroppo, l’incidente capitato a Bove in Fiorentina-Inter. Per fortuna, adesso, il giocatore sta bene ed è anche stato nel centro di allenamento a salutare i propri compagni.