Inter, ti portano via il titolarissimo | Inzaghi preoccupato, a certe cifre difficile dire no

Un titolarissimo è stato ed è cercato da tante grandi squadre. Per lui si è disposti a mettere tanti soldi sul tavolo

La società nerazzurra, oramai dalla fine del mercato scorso, ha iniziato la programmazione per il futuro. I nerazzurri, infatti, non vogliono farsi trovare impreparati e stanno già osservando alcuni dei migliori talenti in circolazione per capire se possono fare al caso della squadre dell’anno prossimo di Simone Inzaghi.

Sicuramente, un occhio in particolare, viene dato ai tantissimi giocatori che sono a parametro zero fino a questo momento. Ma attenzione anche ad elementi su cui si potrebbe decidere di fare un investimento per continuare a rendere la squadra competitiva sia in campo nazionale che in Europa.

Il tutto, coniugando i dikat lanciati dalla proprietà di Oaktree. Infatti, il fondo statunitense, ha obbligato la dirigenza interista a rispettare tre paletti in particolare: abbassare l’età media della rosa nerazzurra, abbassare il costo della squadra e abbassare anche il monte ingaggi che, in questo momento, rappresenta il primo in Serie A.

Intanto, i nerazzurri, devono anche guardarsi alle spalle dagli interessi di alcune big europee per alcuni gioielli della rosa. E ce n’è uno su cui, in passato, ma anche ora, le attenzioni particolari non sono terminate.

Inter, le big vogliono un titolarissimo

Tanti giocatori che stanno facendo bene con la maglia nerazzurra si sono messi in mostra ed ora hanno tante attenzioni da parti di grandissime squadre europee pronte a fare follie. Tra questi, Alessandro Bastoni, che in una recente intervista a Libero ha ammesso di essere stato cercato in passato da tante squadre.

Ecco le sue parole: “Offerte? Si, qualcuno mi ha cercato, ma ho sempre dato la massima priorità all’Inter. C’è una vita oltre al calcio e la mia famiglia sta benissimo qui. Gioco in un’Inter al top che gioca per vincere ogni competizione, non ho mai avuto mezzo pensiero sulla possibilità di dover cambiare”.

Inter, le squadre che hanno cercato Bastoni

Le squadre che hanno provato a tentare Alessandro Bastoni sono state tante. Tra i suoi più grandi estimatori c’è sicuramente Pep Guardiola che lo avrebbe voluto nel suo Manchester City. E anche Carlo Ancelotti ci ha fatto un pensierino in passato.

Il Manchester United, inoltre, prima di fiondarsi su de Ligt, ha provato ad acquistare il nerazzurro, ma non c’è stato nulla da fare. Il ragazzo è molto legato all’Inter e a Milano.