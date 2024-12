Addio Inter, è ora di andare via | Inzaghi, è tutto deciso: valigie pronte

Il giocatore potrebbe lasciare i nerazzurri già nel mercato di gennaio. La strada sembra segnata

La società nerazzurra, oramai da tempo, sta lavorando per programmare quello che sarà il mercato estivo. I dirigenti interisti, infatti, non hanno intenzione di farsi trovare impreparati e stanno sondando il terreno per qualche elemento che potrebbe rendere ancora più competitiva la rosa di Simone Inzaghi nella prossima stagione.

Anche l’ultimo viaggio in Sudamerica da parte di Dario Baccin ha permesso di visionare tanti talenti e di capire se potranno fare al caso della rosa nerazzurra. Il tutto deve coniugare la competitività, con alcuni dettami della proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha deciso di abbassare l’età media della rosa, di abbassare i costi di squadre, così come il monte ingaggi.

Il prossimo mercato, sarà caratterizzato, come di consueto, dalla sostenibilità e non è affatto da escludere una cessione importante. Tante big europee, infatti, stanno visionando le prestazioni di giocatori come Marcus Thuram e Hakan Calhanoglu.

Intanto, un altro giocatore nerazzurro, potrebbe lasciare molto presto Appiano Gentile. Il ragazzo ha deciso di voler andare via e c’è una società pronta a trattare il suo arrivo. Inzaghi lascia la porta aperta a questa ipotesi.

Inter, cessione in vista nel mercato di gennaio?

L’Inter, dunque, potrebbe salutare molto presto un suo giocatore. Infatti, come riportato da Tuttosport, il Torino sarebbe pronto a trattare l’acquisto di Marko Arnautovic. Dopo l’infortunio di Duvan Zapata, i granata sono alla ricerca di un centravanti che completi il reparto.

I nerazzurri sono disposti a lasciar partire il giocatore, anche gratuitamente, ma ad una condizione: lo stipendio dovrà essere tutto a carico della società piemontese. Il Torino, per questo, vuole convincere il ragazzo a dimezzarsi l’ingaggio da 3,5 milioni di euro netti a 1,7.

Inter, poco spazio per Arnautovic in squadra

Arnautovic, quest’anno, sta trovando ancora meno spazio rispetto alla passata stagione. L’attaccante austriaco, infatti, non sta avendo il minutaggio e che si aspetta e, addirittura, complici le ultime buone prestazioni di Correa, è anche scalato all’ultimo posto nelle gerarchie per l’attacco.

Per la sua continuità, partire sarebbe la cosa più logica. Ma l’alto stipendio, così come il contratto in scadenza a giugno e la possibilità di lottare per traguardi importanti, rendono questa ipotesi remota.