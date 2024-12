Clamoroso Pogba, torna subito in campo | Firma per i rivali di una vita

Paul Pogba potrebbe tornare clamorosamente subito in campo e per una squadra inaspettata

Negli ultimi mesi, una delle vicende che ha tenuto banco per quanto riguarda il mondo del calcio è stata quella riguardante l’ex centrocampista della Juventus, Paul Pogba. Il centrocampista francese, infatti, è stato trovato positivo in sede di antidoping e per questo ha ricevuto una squalifica che lo ha tenuto lontano dal terreno di gioco.

Questa, successivamente, è stata abbreviata, tanto che il classe 1993 potrebbe tornare in campo nei primi mesi del 2025. Una situazione sicuramente complicata per il ragazzo che, tra le altre cose, come anticipato sopra, è stato scaricato dalla Juventus che, di fatto, non lo ha considerato più parte del progetto specie con Thiago Motta in panchina.

Tra le parti è arrivata la risoluzione consensuale del rapporto dopo un’avventura, quella in bianconero, che in questa seconda tornata non è stata delle più esaltanti visti i tantissimi infortuni che hanno colpito il ragazzo.

Intanto, però, è possibile un ritorno in campo abbastanza celere per lui. In maniera clamorosa, una squadra, si è fatta avanti e potrebbe prelevarlo per rinforzare il proprio centrocampo. Una scelta che ha dell’incredibile.

Pogba torna in campo: la nuova squadra ha dell’incredibile

Paul Pogba potrebbe tornare subito in campo. Lo rivela il quotidiano inglese, The Indipendent, e l’ipotesi che viene portata avanti ha del clamoroso. Infatti, pare che il Manchester City di Pep Guardiola stia seriamente pensando al francese per sostituire l’infortunato Rodri che ha terminato la stagione.

Dopo una lunga militanza con il Manchester United, i tifosi dei Red Devils non la prenderanno affatto bene. Vedremo se nelle prossime settimane ci sarà qualcosa di concreto o se la suggestione si dissolverà come tante altre trattative.

Pogba, da idolo a mistero juventino

Sicuramente, il ritorno in maglia bianconera di Pogba, era stato accolto con estremo entusiasmo sia dal calciatore stesso che dal tifo juventino. Ma le cose non sono andate bene a causa degli infortuni e del caso doping.

I tifosi bianconeri hanno ancora negli occhi lo splendido centrocampista che ha ammaliato la Serie A, prima di tornare in Inghilterra, con le sue giocate e la sua fisicità disarmante.