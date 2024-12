Super Mbappè, Messi e CR7 umiliati così | Che svolta nella carriera del francese

Altro record per il fuoriclasse francese che riesce a competere con due mostri sacri come Messi e Cristiano Ronaldo

Uno dei giocatori più discussi di questa stagione è sicuramente l’attaccante francese, Kylian Mbappè. Il giocatore, questa estate, è stato protagonista di un clamoroso trasferimento a parametro zero al Real Madrid. Dopo mesi e mesi di trattative con il Paris Saint-Germain, il numero 9 dei blancos ha deciso di cambiare aria.

Le ambizioni l’hanno fatta da padrona e la volontà di raggiungere gli attuali campioni d’Europa per provare a vincere la Champions League che tanto gli manca, così come anche il Pallone d’Oro. Ma la sua avventura in Spagna non è iniziata secondo le modalità migliori. Il francese ha alternato delle buone prestazioni, a tante altre meno buone che hanno fatto rumoreggiare il tanto critico tifo madrileno.

Una situazione che sicuramente, però, non mette minimamente in discussione il valore di un giocatore che rappresenta il calciatore più forte al mondo in questo momento storico.

Ed è proprio lui che con i suoi gol si è messo a ‘competere’, in termini di record, con mostri sacri della storia del calcio come Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Il gol all’Atalanta gli ha permesso di stabilire un nuovo record.

Mbappè e il suo record: Messi e CR7 avvisati

Mbappè, con il gol segnato in Champions League contro l’Atalanta, ha stabilito un nuovo record. L’attaccante francese, infatti, ha partecipato attivamente a ben 74 gol nella competizione tra gol e assist, essendo secondo solamente all’attaccante del Barcellona, Robert Lewandowski.

Non solo, ma il giocatore ha anche segnato il suo 50esimo gol nella competizione all’età di 25 anni e 356 giorni in sole 79 partite, secondo solo a Lionel Messi e superando anche Cristiano Ronaldo. Insomma, anche se in un anno così così, il francese incide sempre.

Mbappè preoccupa Ancelotti: infortunio per lui

Ma Ancelotti è in apprensione per il suo fuoriclasse. Infatti, sempre nel corso della partita contro l’Atalanta, il giocatore è stato costretto ad uscire al 35′ a causa di un infortunio.

Per il tecnico di Reggiolo, questa, è sicuramente una doccia fredda visto che la sua squadra è stata martoriata dagli infortuni, alcuni dei quali anche molto gravi.