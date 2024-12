Il club bianconero è in vendita, scelta improvvisa della società | L’annuncio ufficiale

La società è in vendita e arriva la notizia inaspettata per i tifosi della squadra bianconera: l’annuncio ufficiale

Negli ultimi anni, tantissime squadre di Serie A, ma anche delle serie inferiori, hanno visto numerosissimi passaggi di mano da una proprietà all’altra. Soprattutto, in Italia, è davvero massiccia la presenza di investitori stranieri che hanno deciso di irrompere nel mondo del calcio per motivi personali e per provare a incrementare il loro giro d’affari con il mondo del calcio.

Sintomo che le proprietà italiane non hanno più quella forza necessaria per gestire un club. Alcuni esempio sono eclatanti. Si veda l’Inter, che è passata da Moratti a Thohir fino a Suning e, infine, a Oaktree. La Roma che attualmente è in mano alla famiglia Friedkin. O il Milan che è passato a Gerry Cardinale e il suo RedBird.

Insomma, tanti investitori che, di fatto, spesso sono solamente di passaggio, specie se gli investimenti nel mondo del calcio non sono andati a buon fine e se non hanno mantenuto le premesse che ci si aspettava inizialmente.

Intanto, un altro club italiano rischia di essere ceduto. L’attuale società lo ha annunciato in maniera ufficiale ed ha anche fissato il prezzo d’acquisto in maniera pubblica.

Scelta improvvisa del club: la società è in vendita

Da parecchio tempo, il clima attorno all’Ascoli non è dei migliori. Tante proteste dei tifosi contro la società e la dirigenza che si ripercuotono anche sulla squadra che scende in campo. Ma il presidente dei bianconeri, Massimo Pulcinelli, intervenuto in diretta tv a Vera Tv, ha fatto un annuncio in merito al futuro del club e della sua gestione.

Ecco le sue parole: “Le società di calcio sono tutte in vendita, nei giorni scorsi ho parlato con il presidente della Juve Stabia e mi ha detto di aver ceduto il 51% delle sue azioni alla Breda Holding, società con la quale avevamo parlato anche noi. Ovviamente se si presentasse qualcuno serio e con le spalle abbastanza grandi per prendere il nostro posto, analizzeremo la possibilità di cedere il passo. L’Ascoli attualmente vale 15 milioni”.

Il presidente bianconero analizza anche il momento della squadra

Il presidente dell’Ascoli, poi, si sofferma ad analizzare il momento della squadra: “Noi facciamo il bene dell’Ascoli Calcio, ci mettiamo tutti i mesi i soldi e portiamo avanti l’impegno, il resto lo lascio giudicare alla piazza. Credo fermamente che se facciamo un buon campionato, la piazza si ricompatterà, poi è ovvio che per chi ha dei pregiudizi, che magari vengono da lontano, allora è un altro discorso”.

Insomma, un momento delicato per i bianconeri sia per quanto riguarda le prestazioni in campo ed il conseguente rapporto con la tifoseria, sia per quanto riguarda le questioni societarie.