Milan, scoppia il caos negli spogliatoi | Volano parole grosse: “Arrogante, vergogna”

Situazione tesa in casa rossonera. Nello spogliatoio sono volate alcune parole grosse tra membri della squadra

Il Milan, in questa stagione, non sta vivendo la sua migliore annata. La squadra rossonera ha appena terminato un ciclo con Stefano Pioli in panchina, con uno scudetto vinto, e si è deciso di dare un cambio radicale. Infatti, la gestione tecnica è stata affidata al tecnico portoghese, Paulo Fonseca dopo una buona annata in Francia sulla panchina del Lille.

Ma le cose, al momento, non stanno andando proprio per il meglio. Se in Champions League la situazione è stata raddrizzata, vincendo le ultime partite che stanno permettendo ai rossoneri di giocarsi l’accesso direttamente agli ottavi di finale, in campionato la squadra non è riuscita ad entrare nella lotta per lo scudetto e rischia molto anche per quella per la prossima qualificazione di Champions League.

I leader tecnici ed emotivi dello spogliatoio, in questa stagione, non si stanno dimostrando tali. Il riferimento è a Theo Hernandez e Leao che non stanno trascinando la squadra, penalizzandone i risultati.

Intanto, all’interno dello spogliatoio, sono volate parole grosse. La situazione è diventata incandescente e potrebbe avere conseguenze su alcuni interpreti che potrebbero non giocare nelle prossime partite.

Milan, situazione incandescente dopo la partita contro la Stella Rossa

La partita contro la Stella Rossa ha rappresentato un punto di rottura nella squadra rossonera dopo le parole di Fonseca che hanno accusato alcuni membri della squadra. Ma le polemiche non sono finite perchè anche il tecnico della Stella Rossa ha usato parole dure in mixed zone contro l’arbitraggio ricevuto.

Ecco le sue parole: “C’è il fallo netto e l’arbitro non ha fischiato. Punto. Non siamo riusciti a portare a casa punti perchè qualcuno non ce lo ha permesso. Oggi è una vergogna, in Champions non si può negare in maniera così arrogante un fallo, anche con un sorriso stampato sulla faccia”.

Milan, la società si schiera con Fonseca

Come anticipato, le parole di Fonseca hanno riecheggiato nei giorni a venire. La versione ufficiale dice che il tecnico ha rivolto la sua critica nei confronti di Theo Hernandez e Calabria. Non solo, però.

La dirigenza del club ha anche deciso di appoggiare il tecnico nell’eventuale decisione di lasciare fuori i giocatori che a detta dei vari comparti, non starebbero dando il giusto impegno alla causa.