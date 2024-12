Mi hanno messo da parte, scoppia il caso al Milan | E’ successo qualcosa di inimmaginabile

L’accusa del grande ex alla società rossonera. Un evento di qualche giorno fa che ha riflessi ancora oggi

Il Milan non sta vivendo il momento più florido della propria storia. La società rossonera, infatti, ha iniziato quest’estate un nuovo corso dopo il ciclo con Stefano Pioli che ha portato in dote il diciannovesimo scudetto. La panchina è stata affidata al tecnico portoghese, Paulo Fonseca che ha iniziato fin da subito a dare il suo contributo sia sul mercato che in campo.

Ma le cose, almeno fino a questo momento, stanno andando un po’ a rilento. I giocatori hanno faticato ad applicare in campo i dettami dell’allenatore e alcuni dei leader della squadra stanno mancando sia per quanto riguarda l’atteggiamento che il lato tecnico – ogni riferimento a Theo Hernandez e Rafa Leao è puramente casuale.

In campionato, a detta della società, l’obiettivo di partenza era quello della vittoria dello scudetto. Ma la vetta sembra essere oramai staccata e addirittura c’è il rischio di rimanere fuori anche dalla lotta per la qualificazione alla prossima Champions League.

Intanto, un grande ex della storia rossonera, non le manda a dire al club. L’ex giocatore si riferisce ad un evento di qualche giorno fa che ancora oggi ricorda con estremo dispiacere e che ha fatto presente in diretta televisiva.

Milan, arriva l’accusa del grande ex: “Mi hanno messo da parte”

Dagli studi di Sky Sport, l’ex trequartista rossonero, Zvonimir Boban, ha parlato della sua avventura al Milan e di un episodio che è accaduto qualche giorno fa. Ecco le sue parole: “Una squadra che ha fatto la storia, il Milan è la storia: un club magnifico e fantastico. Una volta che capisci quanto è elegante, quanto di vincente ha dentro non ti stacchi più da quei colori. Io non sono nato milanista, ma mio padre era “riveriano” e quando il Milan mi ha cercato mi ha detto di andare subito”.

L’ex rossonero, poi, ha continuato: “Non mi hanno invitato per i 125 anni, ma non fa niente. Mi dispiace, ovviamente, ma non lo dico con rancore. Celebrerò i 125 anni essendo orgoglioso di averne fatto parte”.

Milan, Fonseca ha una gatta da pelare

Tornando alle questioni di campo, Paulo Fonseca ha una bella gatta da pelare e si chiama Theo Hernandez. Il terzino francese non ha mai giocato così male da quando veste la maglia rossonera.

Il tecnico dovrà recuperarlo perchè è uno dei giocatori più forti della squadra e il suo contributo mancante si sta avvertendo per tutta la squadra.