Nuova vita per Baroni, sorpresa in casa Lazio | Nessuno se lo sarebbe immaginato

Arriva la novità a sorpresa in casa Lazio e che riguarda il tecnico biancoceleste Baroni. Per lui una nuova vita

Il posticipo del prossimo turno di campionato sarà quello tra due squadre in lotta per lo scudetto, ovvero Lazio e Inter. Allo stadio Olimpico, infatti, le due squadre si affronteranno per provare a staccare l’altra e provare a prendere un po’ di terreno in classifica. Una partita che certamente ha molti temi da sviscerare, specie dal punto di vista tecnico.

Sarà la sfida del cuore per un grande ex come Simone Inzaghi che non ha mai dimenticato quella che per tantissimi anni, sia da calciatore che da allenatore, è stata la sua casa e che gli ha permesso di arrivare al punto in cui si trova adesso. Il tecnico nerazzurro, però, dovrà mettere da parte le emozioni e dovrà fare una partita di sostanza, soprattutto dopo la cattiva prestazione di Leverkusen.

Servirà preparare nei minimi dettagli ogni situazione di gioco ed ogni particolare, perchè la Lazio, come dimostrato la scorsa settimana, è capace di fare cade le big come il Napoli e di saper essere davvero molto pericolosa. Il suo tecnico, Baroni, poi, è uno di quelli che riesce a mettere sempre in crisi la formazione nerazzurra.

E, a proposito di Baroni, nelle ultime ore è arrivata la novità che riguarda proprio il tecnico biancoceleste. Per lui, alla Lazio, potrebbe cominciare una nuova vita.

Lazio, arriva la novità a sorpresa su Baroni

L’allenatore rivelazione di questa Serie A è stato sicuramente Baroni. L’ex tecnico del Verona, infatti, arrivato tra molta diffidenza, sta facendo benissimo e sta permettendo alla Lazio di lottare per il tricolore.

Intanto, per lui, arriva la notizia della svolta. Infatti, secondo Il Corriere dello Sport, il presidente Claudio Lotito starebbe trattando il rinnovo del contratto con il suo tecnico. Al momento, il rapporto è fino al 2026. Ma i contatti sono frequenti e a inizio 2025 ci dovrebbe essere l’incontro decisivo per aumentarne la durata fino al 2027 con opzione fino al 2028 e avere un ingaggio triplicato – quello attuale è di circa 1 milioni più bonus.

Baroni, la sorpresa della Serie A

L’impatto di Baroni alla Lazio è indiscutibile. Un allenatore che ha dato vita ad un nuovo ciclo per la squadra biancoceleste e ci sta riuscendo alla grande, grazie alla valorizzazione dei tanti giovani presenti in rosa.

Non solo, ma come spesso accade in casa Lazio, il tecnico è stato bravo a rivitalizzare alcuni calciatori che sembravano finiti nel dimenticatoio delle big, come Tavares. Insomma, un tecnico che merita tutti gli elogi del caso.