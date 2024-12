Inter, ecco Castro per l’attacco | C’è l’annuncio sul futuro, colpo assoluto per Inzaghi

L’Inter è sulle tracce di Santi Castro per l’attacco della prossima stagione. C’è l’annuncio sul giocatore

La società nerazzurra, oramai da parecchie settimane, sta provando a programmare quella che dovrà essere la rosa in vista della prossima stagione. I dirigenti nerazzurri, infatti, stanno monitorando i migliori talenti in circolazione per valutare quale potrà fare parte della rosa di Simone Inzaghi che, ovviamente, dovrà competere in ogni competizione.

Il tutto dovrà anche e necessariamente essere confacente a quelli che sono i dettami dati dalla proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, non vorrà più acquisti di ultratrentenni sul mercato, ma preferisce abbassare l’età media della rosa, abbassare i costi e, soprattutto, il monte ingaggi che in questo momento, per distacco, è il primo in Serie A.

Intanto, c’è un giocatore che sta facendo molto bene in questo campionato che ha ammaliato gli scout interisti ed è l’attaccante argentino del Bologna, Santi Castro. Il giocatore si sta mettendo in mostra con le sue giocate e i suoi gol ed è sul taccuino del ds Piero Ausilio.

E proprio sul giocatore classe 2004, arriva l’annuncio ufficiale in merito al futuro nella prossima stagione e alla possibile destinazione nerazzurra. Potrebbe essere un grandissimo colpo per Inzaghi.

Inter, arriva l’annuncio su Santi Castro per la prossima stagione

Santi Castro è un obiettivo per l’attacco dell’Inter della prossima stagione. L’attaccante argentino sta facendo vedere grandi cose e potrebbe essere il colpo per l’anno prossimo per il reparto avanzato di Simone Inzaghi.

L’annuncio, arriva direttamente dall’opinionista Dazn, Marco Parolo: “Se va via Lautaro Martinez, l’Inter punta Santiago Castro. Qualcuno l’Inter dovrà vendere, lui è un 2004 impressionante. Il Bologna ha avuto l’intelligenza di portarlo a gennaio con Zirkzee in squadra”.

Ecco come sarà il mercato nerazzurro di questa estate

L’Inter, come oramai da parecchio tempo, nonostante ci si avvii al pareggio e all’attivo di bilancio, per poter mettere ulteriormente a posto i conti e finanziare il mercato dovrà cedere per acquistare.

Uno dei big potrebbe partire e, in questo momento, i nomi più gettonati sono quelli di Marcus Thuram e Hakan Calhanoglu. Per entrambi si stanno muovendo tante big d’Europa, ma bisognerà vedere se l’Inter riuscirà a respingere gli assalti.