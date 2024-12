E’ un fenomeno, il milanista lo deve ammettere | Godono i tifosi dell’Inter

Il noto giornalista che segue il Milan fa un’ammissione in merito ad un giocatore nerazzurro

L’Inter, dopo un inizio di stagione claudicante, ha ripreso il cammino così come lo aveva concluso nella passata stagione. La squadra nerazzurra sembra aver ritrovato la forma giusta e le giuste motivazioni per tornare ad essere competitivi e provare a vincere nuovamente dopo quanto fatto vedere lo scorso campionato.

La vittoria in campionato contro il Parma è stata l’emblema di questa ripresa da parte della squadra di Simone Inzaghi. Tanta corsa, tanta intensità e tanta tecnica che hanno portato ad un 3-1 autoritario. Insomma, i nerazzurri sono tornati e vogliono provare a contrastare le altre squadre in cima alla classifica per provare a replicare lo scudetto e a fare bene anche in Champions League.

Contro la squadra emiliana, tanti giocatori si sono messi in evidenza con tante giocate da leccarsi i baffi. Un’esibizione tecnica che sicuramente fa ben sperare i tifosi nerazzurri per il futuro.

Intanto, il giornalista che segue sempre il Milan, ha dovuto fare un’ammissione su un giocatore nerazzurro. E’ lui il vero fenomeno della squadra di Simone Inzaghi e lo ha dimostrato ancora una volta.

Il giornalista ammette: “E’ un fenomeno!”

Dopo la partita contro il Parma, negli studi di Pressing, c’è stato un bel dibattito riguardanti alcuni singoli giocatori nerazzurri. L’ex centrocampista della Juventus, Alessio Tacchinardi, ha ammesso di essere rimasto estasiato da Federico Dimarco e dal suo gol con stop orientato di tacco.

Ma a quel punto, Franco Ordine ha preso la parola dicendo: “Però posso dire una cosa? E quello che gli passa la palla? Quello è un fenomeno! Quello è un fenomeno! Mkhitaryan”.

Mkhitaryan, l’equilibratore di Inzaghi

Il centrocampista armeno, dopo un inizio difficoltoso, ha ritrovato la forma giusta e adesso sta mostrando nuovamente quello che è capace di fare. Un giocatore che sa far tutto, dal contrasto, alla difesa, al posizionamento tattico fino all’assist.

Simone Inzaghi non ci rinuncia praticamente mai e ovviamente si può ben capire il perchè. Adesso che la forma è di nuovo quella giusta, l’ex Roma dovrà dare il suo contributo per provare a riprendersi la vetta quanto prima.