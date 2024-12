Errore madornale della Juve, hanno sbagliato tutto | Godono i rivali di sempre

Un errore grave della Juventus nella valutazione di un giocatore ha spianato la strada ai rivali di sempre

La Juventus, in questa stagione, sta vivendo una fase di ricostruzione. Dopo il secondo ciclo con Massimiliano Allegri, durato tre stagioni, i bianconeri hanno deciso di fare una vera e propria rivoluzione, partendo dalla dirigenza e mettendo a capo dell’area sportiva il caposaldo dello scudetto del Napoli, ovvero Cristiano Giuntoli.

Lo stesso dirigente, ha iniziato fin da subito a marcare il terreno e ha deciso di fare il ribaltone in panchina e di affidare la stessa a Thiago Motta, autore del miracolo Bologna in Champions League. Insieme a lui, sono arrivati anche parecchi giocatori pronti a contribuire alla rinascita della squadra piemontese.

Ma fino a questo momento, le cose non stanno andando come ci si aspettava. Un periodo di adattamento dei giocatori per assimilare i nuovi dettami tattici era messo in preventivo. Ma gli infortuni di tantissimi elementi della rosa bianconera, non hanno permesso di velocizzare questo processo e, a risentirne, sono stati i risultati.

Nessuna sconfitta in campionato, ma troppi pareggi che vedono la squadra di Motta essere parecchio attardata dalla vetta ed essere stata respinta in quella che è la lotta per la Champions. Intanto, arrivano parole di un giovane talento scartato dalla Juventus. A goderselo sono i rivali di sempre.

Juventus, che errore! Il talento scartato che ha scelto i rivali di sempre

La Juventus, dunque, si morde le mani. La squadra bianconera, infatti, sta vedendo crescere nei rivali di sempre un talento cresciuto nel proprio settore giovanile. Si tratta del terzino destro della Fiorentina, Michael Kayode che, dalle colonne di Tuttosport, ha ricordato quel periodo.

Ecco le sue parole: “Come ho preso l’essere scartato dalla Juventus? Subito non benissimo, ma è normale dopo sette anni trascorsi nello stesso contesto. Con il tempo ho iniziato a viverla come una sfida: un voler dimostrare di tornare a quei livelli. Mi ha dato la forza per arrivare dove sono adesso. Ecco perchè il Golden Boy per me è un po’ il premio del riscatto”.

Kayode, la Fiorentina ha un progetto chiaro

Kayode è sicuramente uno dei giovani più interessanti della rosa della Fiorentina. Il ragazzo, in questo momento, sta apprendendo alle spalle di un grande interprete del ruolo come Dodò e Palladino lo sta facendo crescere con calma per non dargli pressioni addosso.

I Viola hanno un progetto chiaro per lui, tanto da aver rifiutato gli assalti di tante squadre estere e anche dell’Inter, quando si parlava di lui per sostituire l’eventuale partenza di un giocatore come Dumfries.