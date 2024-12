Ha rifiutato la Nazionale, fallimento per Spalletti | Arrivata la risposta direttamente a Coverciano

Doccia gelata per Luciano Spalletti che dovrà rinunciare ad un giocatore che ha deciso di rifiutare la Nazionale

La Nazionale italiana, dopo l’eliminazione shock dell’Europeo contro la Svizzera, ha deciso di riconfermare sulla sua panchina il ct Luciano Spalletti. E la decisione, almeno fino a questo momento, è stata vincente. L’ex tecnico di Inter e Napoli ha ribaltato completamente la squadra azzurra e, in Nations League, è riuscito ad ottenere risultati prestigiosi, battendo Francia e Belgio, anche se è arrivata seconda in classifica.

Ciò che ha sorpreso maggiormente è stata la capacità di esprimere un gioco molto piacevole, ben lontano da quanto fatto vedere la scorsa estate. Tanti interpreti sono stati messi nei loro ruoli e le loro prestazioni ne hanno sicuramente beneficiato. Oltre a questo, tanti elementi in là con gli anni e che avevano dato il loro meglio con la maglia azzurra, sono stati accantonati per dar spazio a forze fresche.

Insomma, sembra essere partito davvero un nuovo corso per la Nazionale e ci saranno sicuramente tanti calciatori che il ct vorrà vedere all’opera e che si stanno ben destreggiando come Scalvini, Comuzzo, Fabbian, Casadei e i fratelli Esposito.

Intanto, lo stesso Spalletti, aveva provato a convincere un giocatore a vestire la maglia della Nazionale, ma qui la doccia gelata. Il ragazzo ha deciso di declinare le convocazione e lo ha comunicato direttamente a Coverciano.

Nazionale, il giocatore rifiuta la maglia azzurra

Come detto, Spalletti ha provato a convincere un giocatore a vestire la maglia azzurra, ma senza risultati concreti. Si tratta dell’esterno della Roma, Matias Soulè, che nella passata stagione aveva fatto vedere grandi cose con la maglia del Frosinone. Il giocatore ha già privatamente comunicato la sua decisione a Spalletti, ma lo ha fatto anche in maniera pubblica.

Ecco le sue parole: “Ringrazio Spalletti, ma mi sento argentino”. Una scelta comprensibile per il ragazzo che ha da sempre sognato di vestire la maglia dell’albiceleste fin da quando era bambino.

Un’occasione non ancora arrivata

Soulè, in maniera del tutto comprensibile, ha deciso di vestire la maglia della nazionale argentina. Ma per lui, l’occasione, non è ancora arrivata. Il ragazzo aspetta ancora la chiamata del ct Scaloni per realizzare il suo sogno.

In questo momento, però, le sue prestazioni con la maglia della Roma non stanno andando come sperato. Il ragazzo, anche per il modo di giocare dei giallorossi, non sta avendo lo spazio che sperava e quando lo ha avuto, le prestazioni non sono state all’altezza.