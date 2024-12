C’è la rottura del crociato, stagione finita | C’è l’annuncio dell’Inter

Il giocatore ha terminato anzitempo la sua stagione a causa della rottura del legamento crociato

Lo scorso turno di Serie A è stato caratterizzato da tantissime partite molto importanti, soprattutto per quanto riguarda il vertice della classifica e la zona Europa. Nell’anticipo di venerdì, l’Inter è riuscita ad imporsi sul Parma per 3-1 con una grande prestazione fatta di gioco e di intensità.

Successivamente, l’Atalanta è riuscita a battere il Milan per 2-1 e si è portata in vetta alla classifica in solitaria. Sì, in solitaria, perchè nel big match di domenica sera la vecchia di capolista, il Napoli, è caduta contro la Lazio che ha portato a casa i tre punti grazie al grandissimo gol di Isaksen. Nel mezzo, la Fiorentina è riuscita a battere il Cagliari per 1-0 con il gol di Cataldi.

Infine, la Juventus, rimane ancora imbattuta e dimostra carattere, rimontando il Bologna, ma non riesce a guarire dalla ‘pareggite’ e si distanzia ancora di più dalla vetta – solo 2-2 contro la squadra di Italiano.

Intanto, la notizia negativa, riguarda un giocatore che ha dovuto terminare anzitempo la sua stagione a causa di un bruttissimo infortunio. Infatti, il ragazzo ha subito la rottura del legamento crociato. Lo si vedrà nel prossimo campionato.

Serie A, il giocatore termina la stagione: rottura del crociato

Brutte notizia per quanto riguarda un attaccante della nostra Serie A. Infatti, nell’ultima partita vinta dal suo Empoli per 4-1 contro il Verona, l’attaccante della squadra toscana, Pietro Pellegri, è stato costretto ad uscire anticipatamente dal campo a causa della rottura del legamento crociato. Per lui la stagione è finita anzitempo.

Di seguito, il messaggio di appoggio dall’Inter: “In bocca al lupo Pietro per una pronta guarigione. Ci rivediamo presto in campo”. Una notizia che non ci voleva per un ragazzo che, nella sua giovane carriera, è stato spesso sfortunato per quanto riguarda i problemi fisici.

Non solo Pellegri: quanti infortuni in Serie A

Non solo, però, Pietro Pellegri. Infatti, in Serie A, tanti giocatori sono stati costretti a finire prima del tempo la loro stagione a causa di infortuni molto seri. Si pensi, ad esempio, ai due difensori juventini Bremer e Cabal.

E come dimenticare l’attaccante del Torino, Duvan Zapata che contro l’Inter, dopo una sterzata, si è dovuto arrendere. Insomma, tanta sfortuna che si spera possa terminare qui per i calciatori.