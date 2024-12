Clamoroso Theo Hernandez, svolta improvvisa al Milan | Cambia il futuro del francese

Il futuro di Theo Hernandez è in bilico. Per lui c’è la svolta definitiva che può cambiare le carte in tavola

Il Milan non sta vivendo uno dei suoi migliori periodi storici. Infatti, il club rossonero, si ritrova settimo in classifica e fuori dalla lotta scudetto. Come se non bastasse, in questo momento, le squadre che si trovano al vertice stanno correndo molto e sono tutte appaiate, ragion per cui rischia di sfuggire anche la prossima qualificazione alla Champions League.

Una situazione difficile che, all’inizio, era facilmente pronosticabile visto che in estate è stato cambiato tanto sia per quanto riguarda i calciatori che con la filosofia di gioco con l’addio a Stefano Pioli e l’ingresso sulla panchina rossonero del nuovo tecnico Paulo Fonseca. Bisognerà lavorare ancora molto per provare a trovare la quadra definitiva ad una squadra che sicuramente non sarà al livello delle prime in classifica, ma che ha sicuramente degli elementi di qualità.

Tra questi, sicuramente, c’è anche Theo Hernandez. Il difensore francese, infatti, è il capitano della squadra ed uno dei migliori terzini al mondo, ma quest’anno sembra non avere più il piglio delle stagioni passate.

E il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Il giocatore potrebbe cambiare aria in estate e la situazione, anche per il club rossonero, potrebbe cambiare.

Theo, addio Milan? La situazione

Theo Hernandez potrebbe dire addio al Milan in estate. Non è un mistero che il giocatore non abbia legato con il tecnico portoghese, Paulo Fonseca. E anche il suo atteggiamento in campo sembra essere quello di un giocatore che non crede abbastanza nel nuovo progetto tattico proposto.

La società è in contatto costante con i suoi agenti per provare a rinnovare il contratto, ma la trattativa non sembra essere ancora decollata e questo continua ad alimentare i dubbi sul futuro del giocatore che è cercato da grandi squadre come Bayern Monaco e Manchester United.

Theo-Fonseca, rapporto mai nato: ma non ci sono alternative

Il rapporto tra Theo e Fonseca non è mai decollato. Ma per il tecnico rossonero, in questo momento, non ci sono alternative. Infatti, se con Leao c’era un’alternativa valida come Okafor, per il francese questo non c’è.

Si potrebbero spostare Terracciano o Calabria a sinistra o recuperare Jimenez dall’Under 23, ma nessuno di loro è all’altezza dell’ex Real e la differenza si farebbe sicuramente sentire in campo.