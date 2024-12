Marotta scatenato, colpo da Champions League per Inzaghi | Arriva un nuovo top player in Serie A

Marotta è pronta a regalare ad Inzaghi un colpo per poter puntare alla Champions League

L’Inter sta già da tempo lavorando per programmare quella che dovrà essere la rosa in vista della prossima stagione. La dirigenza nerazzurra, infatti, sta tenendo sotto osservazione alcuni profili che potrebbero fare al caso di Simone Inzaghi e delle sue idee tecnico-tattiche in modo da mantenere la rosa ancora competitiva.

Di recente, tra le altre cose, Dario Baccin ha assistito ad alcune partire in Sudamerica proprio per capire se ci fosse la possibilità di portare a Milano qualche elemento che possa avere caratteristiche differenti rispetto a quelle già presenti tra i calciatori nerazzurri. Ovviamente, tutto questo, andrà coniugato con quelle che saranno le richieste della nuova proprietà di Oaktree.

Il fondo statunitense, infatti, ha dato alcuni diktat alla dirigenza. E’ vero che bisogna tenere alta la competitività per puntare a vincere ancora, ma è altrettanto vero che sarà necessario farlo provando ad abbassare l’età media della rosa, il costo della squadra e anche il monte ingaggi che, in questo momento, rappresenta il primo in Serie A con 143 milioni di euro.

Ma Marotta è pronto a sferrare l’attacco sul mercato ad un grande campione. Il giocatore è un vecchio pallino nerazzurro e l’inseguimento potrebbe concretizzarsi la prossima estate. Per un colpo da Champions League.

Inter, pronto il colpo per puntare alla Champions League

L’Inter torna su un vecchio pallino e l’intenzione è quella di fare sul serio per portarlo a Milano. I nerazzurri, secondo quanto riportato da Transferfeed.com, infatti, sarebbero nuovamente sulle tracce di Rodrigo De Paul. Il centrocampista argentino, oggi all’Atletico Madrid, ha il contratto in scadenza nel 2026.

Dunque, per la prossima estate, potrebbe rappresentare una ghiotta occasione. Un’offerta da 25 milioni di euro, infatti, potrebbe accontentare la società spagnola. Attualmente, il giocatore, percepisce uno stipendio da 3,2 milioni di euro netti a stagione.

Inter, De Paul e un sogno che dura da tanti anni

Rodrigo De Paul è un pallino nerazzurro da parecchi anni. Già con Antonio Conte in panchina, i nerazzurri lo avrebbero voluto in rosa. Adesso, le cose potrebbero tornare attuali, soprattutto se un giocatore come Hakan Calhanoglu verrà ceduto in estate.

Su di lui ci sono gli interessi di tante big europee pronte a darsi battaglia. Insomma, bisognerà vedere cosa accadrà nei prossimi mesi, ma la pista che porta all’argentino potrebbe scaldarsi.