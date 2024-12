Salah al PSG, svolta per il futuro dell’egiziano | Ora è veramente tutto più chiaro

Il futuro di Momo Salah va sempre di più definendosi. Arrivano le parole inequivocabili sull’egiziano

Il prossimo mercato estivo sarà particolarmente importante soprattutto per quanto riguarda la situazione dei giocatori in scadenza di contratto. Sono tanti i calciatori che vedranno spirare il loro rapporto con le rispettive società. Ed è incredibile la presenza di campioni che sono stati protagonisti nelle ultime stagioni.

Da Alexander-Arnold a van Dijk, per passare a Kimmich, Tah e David, le grandi d’Europa si stanno affrontando per provare a strappare questi giocatori. Tra di loro, inoltre, c’è anche l’esterno del Liverpool, Mohammed Salah. L’egiziano ha già sibilato che non è ancora partita la trattativa per il rinnovo del suo contratto con i Reds e che questa potrebbe essere l’ultima stagione in Inghilterra.

Dal lato della società, il tecnico Arne Slot ha fatto intendere che per l’ex Roma e Fiorentina potrebbe iniziare a parlarsi a breve del nuovo contratto, visto che, in questa stagione, il giocatore, sta facendo vedere grandi cose sia in termini di prestazioni che di presenza in zona gol.

Intanto, una società, attraverso le parole del proprio presidente, ha parlato dell’eventualità di poter acquistare proprio l’esterno egiziano. Il futuro del giocatore sembra essere più chiaro.

Futuro di Salah, arrivano le parole inequivocabili

Il futuro di Salah potrebbe essere davvero lontano da Liverpool. Un giocatore che ha fatto la storia recente del club inglese, vincendo anche una Champions League, ma che potrebbe far parte di quel nucleo di giocatori che potrebbe andar via per iniziare a fare quel ricambio generazionale che ha in mente la società.

Su di lui ci sarebbe l’interesse del Paris Saint-Germain. E proprio il presidente dei francesi, Al-Khelaifi, ha parlato di questa ipotesi: “Amo Salah. Viene dalla nostra parte del mondo. Sono orgoglioso di ciò che ha ottenuto in Premier League e al Liverpool. Ho molto rispetto per lui e per il Liverpool. Ha un contratto con il Liverpool e non abbiamo mai parlato con lui”.

Liverpool, ricambio in vista: non solo Salah tra i partenti

Se il futuro di Salah è ancora in bilico, lo è anche quello di altri giocatori della rosa di Slot. In primis, il capitano dei Reds, Virgil van Dijk. Il difensore olandese sta giocando una grande stagione, ma l’età avanza ed in quel ruolo la società sta cercando un elemento più giovane.

Occhio anche ad Alexander-Arnold su cui è sempre forte il pressing del Real Madrid. Dovrebbe andar via anche Allison. In tal caso, il Liverpool, si è già coperto le spalle andando ad acquistare Mamardashvili dal Valencia.