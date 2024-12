“Sono innamorato”: Inzaghi esce allo scoperto | Da adesso le cose saranno molto diverse

Simone Inzaghi con una dichiarazione molto netta mette le cose in chiaro con il mondo esterno

L’Inter si prepara per la partita del sesto turno di Champions League contro il Bayer Leverkusen. La squadra di Simone Inzaghi, infatti, dopo i 13 punti ottenuti e il secondo posto in classifica generale della competizione, dovrà affrontare una squadra in salute e che ha molta qualità e che, soprattutto, ha un giocatore che in questo momento fa la differenza come Florian Wirtz.

Servirà la migliore versione della squadra nerazzurra per poter portare a casa tre punti che sarebbero importantissimi in ottica qualificazione diretta agli ottavi di finale. Lautaro e compagni arriveranno bene alla partita, vista la vittoria ottenuta nella serata di venerdì contro il Parma in campionato.

Una prestazione convincente per mole di gioco e autorità dimostrata e che ha ricordato la squadra che è stata vista nella passata stagione quando i nerazzurri hanno vinto lo storico ventesimo scudetto della loro storia.

Intanto, lo stesso tecnico interista, fa una dichiarazione molto importante e molto netta che potrebbe cambiare molte cose per quanto riguarda la rosa a sua disposizione.

Inzaghi: “Sono innamorato di loro”, il tecnico senza filtri

Simone Inzaghi è entusiasta dopo la vittoria ottenuta contro il Parma. Il tecnico nerazzurro, infatti, è stato interpellato su vari aspetti e stuzzicato anche sulle parole di Antonio Conte che ha parlato di un’Inter con due squadre e tre quarti.

Ecco le parole di Inzaghi: “Ho 25 giocatori dei quali sono innamorato, mi stanno dando tutto. Pensando al percorso di questi tre anni e mezzo sono molto orgoglioso, tre anni e mezzo fa vederci agli ottavi di Champions è una grandissima soddisfazione da condividere coi ragazzi e col mio staff per il Mondiale per Club”.

Cambiano le cose in vista di gennaio

Le parole di Inzaghi sui suoi giocatori potrebbero cambiare le cose in vista del mercato di gennaio. Il tecnico nerazzurro, infatti, ha ammesso di contare su tutti i suoi elementi che gli stanno dando tutto in tutte le competizioni da quando è arrivato sulla panchina nerazzurra.

Per questo, la rosa potrebbe rimanere questo fino al termine della stagione per provare ad arrivare quanto più lontano possibile in Champions League e a rivincere il secondo scudetto di fila che, alla Milano nerazzurra, manca da ben 14 anni.