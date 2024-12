Inter, così è tutto più facile | Grande notizia per Inzaghi, svolta improvvisa

Simone Inzaghi riceve una buona notizia. Il tecnico può guardare con fiducia al prossimo impegno

L’Inter si trova, con una partita in meno, per quanto riguarda il campionato, a poter ambire alla vetta della classifica. La squadra di Simone Inzaghi, dopo un inizio di campionato non al pieno della propria forma, sembra aver ritrovato la giusta condizione e i giusti stimoli. Una squadra che ha dimostrato di avere ancora fame e di poter competere con le altre grandi del nostro campionato.

I nerazzurri, nello scorso turno, sono riusciti a imporsi sul Parma per 3-1 in una partita dominata dall’inizio alla fine e che ha ricordato per lunghi tratti quelle viste nel dominio avuto nella passata stagione e che ha portato allo storico ventesimo scudetto della storia nerazzurra e alla conseguente seconda stella.

Intanto, in attesa di capire quando si giocherà la partita contro la Fiorentina, Inzaghi e i suoi giocatori dovranno guardare con molta attenzione al prossimo turno di campionato visto che c’è una partita molto insidiosa contro una delle squadre più in forma del campionato, ovvero la Lazio di Baroni.

Per Inzaghi, a proposito di questo match, arrivano intanto delle buone notizie. Il tecnico nerazzurro può guardare con fiducia alla partita contro i biancoazzurri, sempre facendo attenzione alle insidie che si presenteranno.

Inter, Inzaghi guarda con fiducia alla partita contro la Lazio

Simone Inzaghi, dunque, nonostante si tratti di una partita parecchio complicata, come ha visto anche l’ex capolista Napoli, può guardare con fiducia al match contro la Lazio. Infatti, per la squadra di Baroni, ci saranno due assenze molto pesanti nella partita di lunedì.

La prima è quella di Valentin Castellanos che era diffidato e con l’ammonizione avuta contro il Napoli sarà squalificato. La seconda è quella del capitano Romagnoli che è uscito al minuto 61 per un infortunio. Ma loro due potrebbero non essere le sole assenze.

Baroni può rinunciare ad altre tre uomini

Baroni, però, potrebbe non rinunciare solamente ai due sopra citati. Infatti, per la Lazio, saranno a rischio anche altri tre giocatori. Il primo è l’ex Matias Vecino che è ancora fermo ai box. Poi c’è anche Luca Pellegrini, infortunatosi proprio prima della partita contro il Napoli.

Infine, l’ultimo, è il regista di centrocampo Rovella che per i biancocelesti è sicuramente un elemento molto importante per l’equilibrio in mezzo e per la gestione del pallone.