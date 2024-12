Umiliazione totale per Mbappè, nessuno se lo poteva immaginare | Caos in Francia

Kylian Mbappè nell’occhio del ciclone in Francia. Nessuno poteva immaginare una cosa del genere

Il trasferimento più clamoroso dell’estate è stato sicuramente quello di Kylian Mbappè dal Paris Saint-Germain al Real Madrid. La stella francese, infatti, è passato a parametro zero alla squadra spagnola per provare a vincere la Champions League e a poter ambire anche alla vittoria del Pallone d’Oro.

La sua avventura in Spagna, però, non è iniziata nel migliore dei modi. Il Real Madrid, infatti, non sta avendo la continuità che ci si attendeva ed anche i grandissimi campioni di cui è composta la rosa della squadra di Carlo Ancelotti stanno facendo grande fatica ad integrarsi. Addirittura, in Champions League, gli spagnoli sono proprio al limite della qualificazione.

Intanto, a proposito del fuoriclasse francese, i problemi in patria non sono terminati. Infatti, per quanto riguarda la Nazionale francese, il giocatore ha deciso di voler essere convocato solamente per i big match creando grandi polemiche.

Oltre a questo, anche con il suo ex club i rapporti sono ai minimi storici dopo la causa intentata. Adesso, per lui, è arrivata anche un’umiliazione dettata dalle parole del presidente del Paris Saint-Germain, Al-Khelaifi, che fanno capire quanto i rapporti siano tesi.

Mbappè, umiliazione totale: le parole gelide di Al-Khelaifi

Come detto, ci sono state delle parole importantissime da parte del presidente del PSG, Al-Khelaifi a proposito del suo ex giocatore che è andato via in polemica dopo aver rifiutato il rinnovo di contratto nella passata stagione, con trattative che sono durate a lungo.

Ecco le sue parole: “La nuova superstar del PSG è la squadra, ma abbiamo anche tante stelle. Ciò che è diverso oggi è che abbiamo un forte collettivo in campo ed una forte istituzione fuori dal campo. Mbappè? Gli auguro il meglio come a tutti i giocatori che hanno giocato nel Paris Saint-Germain”.

Mbappè-PSG, una storia finita malissimo

La storia tra Mbappè ed il PSG era iniziata tra i migliori auspici. Il ragazzo era stato acquistato come il grandissimo talento mondiale che sarebbe stata la stella e l’immagine della squadra francese per la cifra incredibile di 180 milioni di euro dal Monaco.

L’addio, dopo mesi di trattative per il rinnovo di contratto, è stato vano. Adesso, addirittura, lo strappo con la Nazionale francese e la causa contro il suo ex club per alcuni bonus non pagati. La Francia ha perso il suo baluardo.