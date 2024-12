Wow Inter, fai sul serio? Marotta pesca in Brasile | Arriva subito un nuovo fenomeno

Marotta vuole un’Inter competitiva ed è pronto a sferrare il colpo per il grandissimo talento brasiliano

La società nerazzurra sta già lavorando per provare a rendere la squadra di Simone Inzaghi molto competitiva anche nella prossima stagione. In viale della Liberazione ci si sta muovendo per tempo per evitare brutte sorprese e per fare in modo che la programmazione dell’organico proceda spedita, senza intoppi e senza brutte sorprese.

La dirigenza interista, come detto, dovrà rendere la squadra ancora competitiva in tutte le competizioni. Ma bisognerà coniugare anche quelli che saranno i dettami della proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense ha ordinato a Marotta, Ausilio e Baccin di abbassare l’età media della rosa, di abbassare i costi di squadre ed il monte ingaggi che, in questo momento, rappresenta di gran lunga il primo in Serie A.

Insomma, un compito sicuramente non semplice a cui la dirigenza non vuole sottrarsi. E proprio per questo si stanno iniziando a visionare i primi giocatori, soprattutto per quanto riguarda il Sudamerica.

E in Brasile, Marotta, ha già un asso nella manica su cui poter puntare. Il giocatore piace molto ai nerazzurri che vorrebbero imbastire una trattative. Le caratteristiche tecnico-tattiche sono quelle richieste da Simone Inzaghi.

Inter, pronta la trattativa per il talento brasiliano

L’Inter ha effettuato di recente un viaggio in Sudamerica per provare a visionare i migliori talenti. E ce n’è uno che ha particolarmente attratto l’attenzione degli scout nerazzurri e che gioca con la maglia del Botafogo. Si tratta dell’esterno mancino Luiz Henrique.

Il giocatore, già nel giro della nazionale brasiliana, ha tutte quelle caratteristiche chieste da Inzaghi ovvero grande tecnica e grande capacità nell’uno contro uno. Non sarà facile strapparlo alla società brasiliana. Ma l’Inter, di sicuro, vuole fare un tentativo per non lasciare nulla di intentato.

Non solo in Brasile: l’Inter pesca anche in Argentina

Il Brasile è stato uno dei paesi in cui gli osservatori nerazzurri hanno fatto tappa, ma non il solo. Infatti, anche in Argentina ci sono stati dei responsi molto interessanti sul alcuni giovani talenti. Uno dei più fulgidi è stato sicuramente Mastantuono del River Plate. Il ragazzo di diciassette anni ha, però, una clausola monstre da 45 milioni di euro.

Occhio anche all’esterno classe 2001 del Boca Juniors, Zenon, che potrebbe essere prelevato per cifre sicuramente più accessibili. Insomma, nei prossimi mesi se ne capirà di più.