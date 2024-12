Messi lascia il calcio, c’è l’annuncio a sorpresa | Ecco la data sul calendario da ricordarsi

Lionel Messi potrebbe dire addio al calcio: c’è una data importantissima da ricordare a tal proposito

Uno dei giocatori più leggendari della storia del calcio è stato sicuramente Lionel Messi. Il fuoriclasse argentino è stato un giocatore che è riuscito a vincere qualunque trofeo. Con i club ha vinto tutto e con la sua nazionale è riuscito a rispedire al mittente le critiche da parte di tutti coloro che sostenevano come la Pulce non fosse decisivo con l’Argentina.

Due Copa America consecutive ed un Mondiale. Da quel momento in poi, i paragoni con un altro mostro sacro del calcio come Diego Maradona si sono sprecati. Sicuramente, degli ultimi vent’anni, l’ex Barcellona è il giocatore più forte e che ha mostrato al mondo tutta la sua qualità e tutta la sua classe.

Dopo l’esperienza al Paris Saint-Germain, Messi ha deciso di chiudere la propria carriera negli Stati Uniti, all’Inter Miami. La società di David Beckham ha reso l’argentino una vera e propria star e il giocatore principale del campionato statunitense.

Intanto, arriva la notizia sorprendente in merito al futuro del giocatore. La Pulga, infatti, potrebbe dire addio al calcio giocato e c’è anche una data segnare in rosso a tal proposito.

Messi, addio al calcio? Le parole del dirigente dell’Inter Miami

Lionel Messi potrebbe dire l’addio al calcio. Questa è l’indiscrezione di cui tanti hanno parlato e che potrebbe realizzarsi di qui a breve. Infatti, il giocatore, vede il suo contratto scadere nel 2025 e ancora non si è parlato di un suo rinnovo. Qualcuno ha parlato anche della possibilità di ritiro.

A chiarire la situazione, le parole dell’ad dell’Inter Miami, Jorge Mas: “Messi è sotto contratto con noi fino al 2025, ma ci siederemo presto per discutere del futuro. Come già detto, mi aspetto che per l’inaugurazione del nuovo stadio nel 2026, Lionel Messi sarà ancora il nostro numero 10”.

Messi, adesso è tempo di decidere

Se l’ad dell’Inter Miami vuole ancora continuare il rapporto con il fuoriclasse argentino, bisognerà capire cosa vorrà fare lo stesso calciatore. Si, perchè, come detto, in tanti hanno ipotizzato la possibilità di un addio al calcio.

Ma potrebbe esserci la suggestione di tornare in patria e giocare, per la prima volta, con la maglia di una squadra del campionato argentino. Cosa che gli è stato spesso rimproverata.