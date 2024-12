Inter, messaggio nascosto per Inzaghi | Occhio al grande colpo di scena

Un giocatore manda un messaggio velato a Simone Inzaghi. Potrebbe esserci il colpo di scena in estate

L’Inter si prepara in vista della partita di Champions League contro il Bayer Leverkusen. La squadra di Inzaghi, dopo aver affrontato e vinto contro il Lipsia, dovrà battere anche l’altra squadra tedesca per provare a raggiungere quanto prima possibile l’accesso diretto agli ottavi di finale di Champions League, senza passare per un turno ulteriore.

Sarà sicuramente una partita complicata, dove i pericoli si incontreranno in ogni parte di campo, soprattutto sulla trequarti dove il grandissimo talento di Wirtz potrebbe mettere in difficoltà la squadra nerazzurra. Ma mentre la squadra lavora attentamente in campo, lo stesso prova a fare la dirigenza dietro la scrivania.

Il futuro è adesso e i dirigenti stanno provando a programmarlo in vista dell’estate, per fare le dovute valutazioni sulla rosa e capire quali sono gli elementi che dovranno essere cambiati in vista della prossima stagione.

Verranno fatte delle ulteriori valutazioni anche per quanto riguarda i giocatori attualmente in prestito. I nerazzurri ne hanno parecchi, alcuni dei quali stanno facendo davvero molto bene. E uno di loro ci ha tenuto a mandare un messaggio velato per Simone Inzaghi. Non sono esclusi colpi di scena.

Inter, un giocatore manda un messaggio velato

L’Inter, come detto, vanta tantissimi giovani calciatori che si stanno facendo le ossa in provincia per accumulare quell’esperienza che non avrebbero in maglia nerazzurra. Uno di loro ci ha tenuto a mandare un messaggio a Simone Inzaghi in vista dell’anno prossimo. Si tratta dell’attaccante classe 2002, Sebastiano Esposito, oggi in maglia Empoli con cui sta facendo davvero molto bene.

Ecco le sue parole dopo la vittoria contro la Fiorentina come riportato da FcInterNews: “Tornare all’Inter? Devo stare attento, voglio evitare articoli. Io ho esordito all’Inter, ci ho fatto anni di settore giovanile e ci ho esordito anche in Champions. Sicuramente sono molto affezionato all’Inter e mi ha dato moltissimo. Ad oggi non posso pensarci, a maggio tireremo le somme”.

Esposito, si avrà il colpo di scena?

Sebastiano Esposito è in prestito all’Empoli con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro e un 20% sulla futura rivendita in favore dei nerazzurri. Le sue prestazioni sono state buone fino ad ora, ma il ragazzo deve giocare con maggiore continuità dopo l’infortunio che lo ha un po’ limitato.

Sicuramente il sogno nerazzurro rimane, ma al momento, chi sembra più vicino a vestire la maglia dell’Inter in futuro sembra il fratello Francesco Pio, oggi in forza allo Spezia. Ma il tempo è dalla sua parte e una buona stagione potrebbe cambiare le carte in tavola.