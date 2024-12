Flirt con l’allenatore dell’Inter, la showgirl esce allo scoperto | Cambia tutto ora

La showgirl si è confessata ed ha ammesso che avrebbe voluto avere un flirt con un allenatore dell’Inter

La squadra nerazzurra si prepara alla partita contro il Bayer Leverkusen di Champions League. Gli uomini di Inzaghi dovranno affrontare una partita molto complicata contro una squadra in salute e che ha tra le sue armi tantissima qualità. Non solo, ma i ragazzi di Xabi Alonso sono anche i campioni di Germania in carica, quindi sarà necessaria tantissima attenzione.

I nerazzurri arrivano bene a questa partita, visto che nell’ultima partita contro il Parma sono riusciti ad offrire una prova molto convincente sia in termini di gioco, sia in termini di autorità in campo. Sembra essere tornata la squadra della scorsa stagione che riusciva ad essere propositiva, equilibrata e compatta allo stesso tempo.

Intanto, non solo campo per i nerazzurri. Infatti, nelle ultime ore, ci sono tantissime voci che riguardano il gossip e il mondo interista, soprattutto quello del passato.

La showgirl ha parlato della sua storia con un ex giocatore nerazzurro e non ha disdegnato di ammettere che le sarebbe piaciuto tanto avere un flirt con un ex allenatore dell’Inter.

La showgirl ammette: “Un flirt con lui? Magari!”

Intervenuta alla trasmissione Belve, la showgirl Elisabetta Canalis ha fatto delle confessioni che hanno coinvolto anche alcuni grandi ex che hanno vestito la maglia nerazzurra. La donna, infatti, ha parlato apertamente della sua storia avuta con l’ex attaccante interista, Christian Vieri, storia che non è finita bene.

Ma un particolare non è sfuggito all’orecchio del pubblico da casa, ovvero l’ammissione della volontà di aver pensato di avere un flirt con l’ex allenatore dell’Inter, Josè Mourinho. Ecco le sue parole: “Flirt con Mourinho? Magari, mi sarebbe piaciuto all’epoca”.

Canalis-Vieri, una storia tormantata

L’ex velina, come anticipato, ha anche parlato della sua storia con Vieri e di un episodio in particolare: “A chi ho scritto ‘figlio di p****** sulla macchina? A Christian Vieri. Non stavamo neanche insieme, era quella fase di tira e molla. Lui me ne aveva fatte talmente tante, che lo volevo ad Appiano Gentile con la macchina sfregiata”.

La Canalis poi ha continuato: “Ci sono tante persone che aspettano i giocatori per foto o autografi. Io volevo che arrivassero e vedessero tutti quella scritta sulla macchina”.