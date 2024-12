Pazzesco Sinner, è successo ancora una volta | Nessuno può farci nulla purtroppo

Jannik Sinner parla ancora una volta e prende una decisione che delude tanti, ancora una volta

Uno dei campioni più grandi del movimento sportivo italiano è sicuramente il tennista, Jannik Sinner. Il ragazzo sta stabilendo nuovi record per lo sport italiano ed è pronto a diventare uno dei più grandi di tutti i tempi per quanto riguarda il tennis. In questo momento, l’altoatesino è il numero uno al mondo per quanto riguarda il tennis.

Tantissime vittorie per lui, con altri due trofei alzati di recente. La grande soddisfazione di alzare in alto la Coppa Davis e la Billie Jean Cup. Grande soddisfazione per lui che non fanno altro che incrementare ancora maggiormente il suo blasone a livello internazionale per un ragazzo che sicuramente è il tennista italiano più forte di tutti i tempi.

Sinner, però, ha anche fatto discutere spesso per alcune sue decisioni prese per quanto riguarda le apparizioni pubbliche che non sempre ha deciso di accettare per vari impegni presi per giocare dei tornei.

Adesso, lo stesso Sinner, ha deciso di dire no ancora una volta. Dopo la proposta rifiutata l’anno scorso, adesso arriva pubblicamente l’ennesimo rifiuto che sicuramente porterà dibattito.

Sinner, altro no: è successo ancora

Sinner dice nuovamente no. Il tennista numero uno al mondo, infatti, ha rifiutato per il secondo anno consecutivo l’invito all’imminente Festival di Sanremo. Ai microfoni di Chiambretti, Sinner ha detto senza peli sulla lingua: “Sanremo? Non penso di andarci, ho cose migliori da fare”.

Una chiusura netta. Il ragazzo ha sempre preferito apparire poco o nulla in queste occasioni pubbliche di grande portata e anche quest’anno la decisione è stata quella di concentrarsi sulla sua carriera. Insomma, sicuramente seguiranno altre discussioni su questo tema da parte dei fan.

Sinner e l’invito mancato

Se, però, l’anno scorso il rifiuto è arrivato dopo un invito ufficiale dell’ex presentatore, Amadeus, ora, lo stesso, è stato, se vogliamo, preventivo. Si, perchè il nuovo presentatore, Carlo Conti, non ha ancora – e non si sa se lo farà – recapitato alcun invito al tennista.

Insomma, le indiscrezioni non dicono ancora nulla in questo senso, ma la direzione di Sinner è chiarissima: anche quest’anno non verrà al Festival della canzone italiana.