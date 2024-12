Inter, brutto infortunio anche per lui | Operazione necessaria, il comunicato del club

Per il giocatore nerazzurro è ufficiale il brutto infortunio. Il ragazzo è stato sottoposto ad intervento

L’Inter si sta preparando per i prossimi impegni. Simone Inzaghi, infatti, dopo la sospensione della partita contro la Fiorentina, per cui si dovrà capire come e dove incastrare il recupero, dovrà necessariamente provare a non perdere ulteriore terreno dal Napoli capolista in classifica che, in questo momento, dista ben quattro punti.

Insomma, una situazione da gestire al meglio. Inzaghi, oltretutto, spera anche di riuscire a recuperare tutti i calciatori infortunati. In questo momento ci sono alcuni elementi della rosa che stanno mancando, come Francesco Acerbi e Benjamin Pavard, che sicuramente sarebbero utili in questa fase della stagione.

Il difensore francese ne avrà per circa un mese e potrebbe ritornare in campo solamente nel 2025. L’italiano, invece, va valutato giorno dopo giorno, anche se in questo momento non ha ancora fatto allenamenti con il resto del gruppo.

Intanto, un altro elemento della rosa di Simone Inzaghi è stato costretto a fermarsi a causa di un infortunio. Il ragazzo starà fermo per un po’ di tempo e per lui è stato necessario l’intervento.

Inter, altro infortunio per Inzaghi: necessaria l’operazione

Come detto, per Inzaghi, un altro infortunio di un giocatore. Si tratta del terzo portiere Raffaele Di Gennaro che, dopo l’infortunio al dito, è stato sottoposto ad intervento chirurgico presso l’Humanitas di Rozzano.

Al portiere è stata effettuata una reinserzione del collaterale ulnare del primo dito della mano sinistra. Un intervento che costringerà il giocatore ad un periodo di riposo, prima di intraprendere la riabilitazione per tornare in campo. Intanto, Inzaghi, ha già trovato il suo sostituto.

Di Gennaro out: ecco chi lo sostituirà

Il terzo portiere nerazzurro starà fuori per tanto tempo. Il ritorno in campo del giocatore è previsto per i mesi di febbraio o marzo. Per questo, Simone Inzaghi, ha già trovato una soluzione per sostituirlo nel corso di questo periodo di infortunio.

A prendere il suo posto sarà il portiere classe 2005 della Primavera, Calligaris. Un giocatore che si è già allenato con la prima squadra e che siederà in panchina al posto di Di Gennaro. Che questo possa essere anche un primo assaggio di una sua presenza nell’eventuale seconda squadra in Serie C nella prossima stagione?