Theo Hernandez lascia il Milan, smacco per i rossoneri | Se lo portano via a gennaio

Il Milan potrebbe perdere Theo Hernandez già in vista di gennaio. Una squadra preme per lui

Il Milan sta vivendo sicuramente un anno caratterizzato da mille difficoltà. La squadra rossonera, infatti, dopo il ciclo di Stefano Pioli, che ha portato in dote uno scudetto, ha deciso di cambiare radicalmente progetto tecnico e di affidare la propria panchina al tecnico portoghese, Paulo Fonseca che sicuramente ha portato le proprie idee e la propria filosofia di gioco.

Ma le cose, almeno fino a questo momento, stanno andando più a rilento del dovuto. Infatti, la squadra ci sta mettendo più tempo del previsto ad assimilare i suoi concetti di gioco e benchè siano arrivati dei risultati sicuramente positivi, due tra tutti le vittorie nel derby e contro il Real Madrid, la situazione non soddisfa ancora i tifosi e la società.

La squadra rossonera, in questo momento, oltre al distacco in classifica, non sembra in grado per forza rispetto alle avversarie, di poter ambire a lottare per le primissime posizioni. Una questione su cui la squadra dovrà sicuramente riflettere molto e lavorarci su.

Intanto, uno dei leader della squadra come Theo Hernandez, potrebbe lasciare il club rossonero già nel mercato di gennaio. Il giocatore è seguito molto da vicino da un club che vorrebbe averlo con sè quanto prima possibile.

Milan, Theo ai saluti? Un club spinge per lui

Theo Hernandez potrebbe lasciare il Milan. Il giocatore francese, che non ha legato con il tecnico Paulo Fonseca, ha ancora un rinnovo di contratto in ballo con i rossoneri che sta tardando ad arrivare. Ma, come riportato dal giornalista Sacha Tovalieri, il ragazzo è seguito da un top club già per gennaio.

Si tratta del Manchester United che, sotto la guida di Amorim, ha già iniziato a sondare il terreno per alcuni profili. E’ difficile che il Milan lasci partire il suo capitano in inverno. Molto più probabile che accada in estate. Ma Theo potrebbe davvero lasciare il Milan dopo tanti anni.

Amorim spinge per Theo

Il primo sponsor di Theo Hernandez è proprio il nuovo allenatore dei Red Devils, Amorim. Il tecnico portoghese, infatti, vuole rinnovare la sua fascia sinistra e, benchè abbia ammesso di fidarsi dell’attuale detentore della corsia mancina, Luke Shaw, vorrebbe un profilo di primissimo livello.

La rivoluzione – l’ennesima – in casa United è partita. Adesso tutti fanno quadrato attorno alla figura di Amorim che ha già portato qualche idea interessante, ma che dovrà ribaltare uno spogliatoio che non sembra formato da calciatori per ambire a traguardi importanti.