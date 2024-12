Ciao Inter, me ne vado ma resto in Serie A | La scelta clamorosa di Arnautovic

Marko Arnautovic può lasciare l’Inter e la nuova squadre potrebbe essere clamorosa

L’Inter sta già preparando quello che sarà il calciomercato in entrata ed in uscita in vista della prossima stagione. La società nerazzurra ha già iniziato a sondare il terreno per qualche profilo e sta provando a capire se può fare al caso del progetto tattico di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro, infatti, ha richiesto delle caratteristiche ben precise per la squadra della prossima stagione.

In uscita, invece, sono già chiari i giocatori che lasceranno la squadra nerazzurra a parametro zero e chi, d’altro canto, non rientra più nei piani di tecnico e società. Occhio però ad eventuali imprevisti, visto che tantissime grandi squadre d’Europa sono pronte a dare l’assalto a due big nerazzurri come Marcus Thuram ed Hakan Calhanoglu.

Il tutto, ovviamente, deve tenere conto dei diktat del fondo Oaktree. I nuovi proprietari nerazzurri vogliono mantenere la competitività in campo, abbassando l’età della rosa, i costi e il monte ingaggi che, in questo momento, rappresenta il primo in Serie A.

Intanto, un giocatore nerazzurro come Marko Arnautovic, potrebbe lasciare l’Inter già nel mercato di gennaio. L’attaccante austriaco, però, potrebbe rimanere in Serie A a sorpresa. Una squadra sta pensando a lui.

Inter, Arnautovic può partire a gennaio

Dunque, Marko Arnautovic, potrebbe partire già a gennaio. L’attaccante austriaco, dopo che Correa ha sfornato un’ottima prova contro il Verona, con un gol ed un assist, è ulteriormente scivolato nelle gerarchie di Simone Inzaghi per quanto riguarda il reparto avanzato nerazzurro.

Per questo, secondo quanto riportato da InterLive.it, si starebbe facendo avanti un’ipotesi clamorosa. Il Parma, infatti, è alla ricerca di un attaccante, visto l’infortunio di Charpentier, e starebbe pensando proprio al centravanti nerazzurro. A sei mesi dalla scadenza, però, bisognerà capire se lo stesso giocatore decida di lasciare Milano subito o di farlo da svincolato, quando potrà decidere senza fretta il progetto tecnico più congeniale.

Inter, se Arna va via c’è un problema

Se è vero che Arnautovic potrebbe andare via, è altrettanto vero che i nerazzurri, a quel punto, avrebbero un problema. Infatti, la società di viale della Liberazione, dovrebbe andare a trovare un sostituto che possa dare il suo contributo in maniera importante.

Ma a gennaio si sa che non ci sono grandissime occasioni in tal senso. Per questo bisognerà capire cosa accadrà anche in entrata per far uscire l’ex giocatore del Bologna.