Nessuna trattativa con l’Inter, delusione per Inzaghi | Marotta deve cambiare strategia

Il giocatore non è in trattativa con la società nerazzurra che ora potrebbe cambiare strategia

La società nerazzurra, già da tempo, sta lavorando sotto traccia sul mercato per andare a rintracciare tutti quei profili che potrebbero far comodo a Simone Inzaghi in vista della prossima stagione. L’obiettivo principale è quello di rendere la squadra più competitiva rispetto a quest’anno, sempre rimanendo entro i paletti fissati dalla proprietà di Oaktree.

Il fondo statunitense, infatti, ha deciso, fin dall’inizio del suo arrivo, di fissare ben chiari tre punti: puntare sui giovani per abbassare l’età media della rosa, diminuire il costo della squadra e, infine, abbassare il monte ingaggi che, in questo momento, rappresenta il primo della Serie A. Ci sarà dunque da lavorare e da cogliere tutte queste sfide.

Alcuni giocatori partiranno o perchè andranno in scadenza di contratto o perchè non rientrano più nei piani della società. Altri verranno ceduti per sistemare i conti e finanziare il mercato – ad esempio, Marcus Thuram e Hakan Calhanoglu sono seguiti da tantissime big europee.

Ma occhio ad alcuni giocatori che potrebbero far parte della rosa di Inzaghi. Riguardo uno di loro, è stata data una doccia gelata a Simone Inzaghi perchè non c’è ancora trattativa. L’annuncio è ufficiale e i nerazzurri potrebbero cambiare strategia.

Inter, nessuna trattativa per quello che sembrava l’obiettivo principale

L’Inter, secondo quanto riportato dai vari media in questi mesi, sarebbe molto interessata al difensore slovacco dell’Udinese, Jaka Bijol. Il giocatore piace per la sua capacità di giocare nella difesa a tre. Ma, il dirigente dei friulani, Nani, è stato molto chiaro e ha detto che non c’è nessuna trattativa per lui.

Ecco le sue parole a TV12: “Sarei caduto dalle nuvole se un giocatore forte come lui non fosse nei desideri dell’Inter. Ma questo non vuole dire che vada lì. E’ un giocatore forte e sappiamo che all’Inter piace, ma ad oggi non c’è stata nessuna trattativa. Anche Bijol sa che se vuole andare in una grande squadre deve fare bene qui”.

Inter, cambio strategia per il difensore?

Se per Bijol non è partita nessuna trattativa, potrebbe cambiare la strategia sul mercato? In questo momento è un interrogativo a cui non si può dare risposta.

Ma, sicuramente, il recente viaggio in Argentina di Dario Baccin potrebbe dare dei nuovi spunti su alcuni elementi da acquistare al posto dello slovacco. Bisognerà attendere per avere sviluppi.