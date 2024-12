Finalmente arriva il rinnovo, l’Inter non se lo lascia sfuggire | Ora tocca ad Inzaghi prendere una decisione

L’Inter blinda il suo giocatore e dimostra di volerci puntare per il futuro, ma Inzaghi ora deve decidere

La società nerazzurra, oramai da tempo, sta lavorando molto duramente per quanto riguarda il calciomercato. Marotta, Ausilio e Baccin, infatti, stanno provando a valutare alcuni profili che potrebbero fare al caso della squadra nerazzurra del presente e, soprattutto, del futuro, crescendo alle spalle dei big della rosa.

Questo, ovviamente, dovrà permettere ai nerazzurri di rimanere competitivi in Italia ed in Europa, il tutto assecondando i paletti dati dalla proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, vuole continuare a vincere. Ma per farlo, bisogna necessariamente abbassare l’età media della rosa, abbattere i costi di squadre e abbassare anche il monte ingaggi che, al momento, è il primo della Serie A.

Intanto, occhio anche ad alcune situazioni in uscita, visto che ci sono alcuni giocatori che andranno in scadenza e altri che non rientrano più nei piani di tecnico e società. Un big potrebbe anche partire, per garantire una grande plusvalenza a bilancio e per finanziare le altre entrate. Le grandi d’Europa stanno puntando Marcus Thuram e Hakan Calhanoglu.

Ma i nerazzurri vanno forte anche sul fronte rinnovi. Infatti, la società, ha blindato tutti i suoi big, non ultimo anche Denzel Dumfries. E lo ha fatto anche con un altro giocatore su cui Inzaghi dovrà prendere una decisione.

Inter, blindato il giovane talento

L’Inter, dunque, blinda uno dei propri talenti. Infatti, il difensore mancino classe 2006 Yvan Maye ha firmato il suo primo contratto da professionista con i nerazzurri. Il ragazzo si legherà alla società di viale della Liberazione fino al 30 giugno del 2026.

Intanto, lo stesso Maye, ha voluto far sentire a tutti i tifosi la sua gioia per il grande traguardo raggiunto, attraverso un post social con il messaggio: “L’avventura continua”. Adesso, però, toccherà a Simone Inzaghi prendere una decisione su di lui.

Inter, Inzaghi adesso deve prendere una decisione

Maye è uno dei talenti della Primavera che si sta mettendo in mostra. Il ragazzo, con il nuovo contratto, potrebbe far parte della prima squadra o dell’eventuale seconda squadra in Serie C.

E a questo proposito dovrà essere Simone Inzaghi a prendere una decisione su di lui. Il tecnico dovrà fare delle valutazioni per capire se si tratta di un elemento che può già essere pronto o se avrà bisogno di altri step di crescita.