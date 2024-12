Maldini, altro che Inter | Lascia il Monza per firmare con un’altra big

L’Inter è interessata a Daniel Maldini, ma il ragazzo potrebbe andare ad un’altra big

La società nerazzurra sta già progettando le prossime mosse per il mercato estivo. Nel mese di gennaio, i nerazzurri, non dovrebbero intervenire in nessun reparto, a meno di occasioni che potrebbero presentarsi. In estate, invece, ci sarà qualcosa da cambiare necessariamente e la dirigenza sta per l’appunto lavorando per questo.

Alcuni giocatori andranno in scadenza di contratto che non verrà rinnovato per limiti di età, altri, invece, non rientrano nei piani di tecnico e società, altri ancora verranno sacrificati sull’altare del bilancio. Insomma, la prossima potrebbe essere un’estate movimentata per quanto riguarda sia le entrate che le uscite.

I nerazzurri, soprattutto, si focalizzeranno sul rinforzare la zona centrale della difesa della squadra di Inzaghi, visto che uno tra de Vrij e Acerbi potrebbe partire e che entrambi hanno un’età avanzata. Ma ci si concentrerà anche sull’attacco.

A tal proposito, un profilo che piace molto è quello dell’attaccante del Monza, Daniel Maldini. Un trasferimento che avrebbe del clamoroso, ma in questo momento, la squadra in vantaggio sul ragazzo, sembra essere un’altra. Per gennaio la trattativa potrebbe essere definita.

Inter, Maldini verso un’altra big di Serie A

Daniel Maldini, dunque, non dovrebbe trasferirsi all’Inter. L’attaccante del Monza, legato familiarmente al Milan, interessa a tantissime squadre, ma ce n’è una, in Serie A, che ha intenzione di fare sul serio fin dal mercato di gennaio.

Infatti, Raffaele Palladino e la sua Fiorentina vorrebbe intavolare una trattativa per portare subito il giocatore in Toscana. Una trattativa che, per gennaio, è difficile visto che il Monza non vuole privarsi subito del ragazzo. Ma sicuramente potrebbero essere poste della basi importanti per quanto riguarda una conclusione dell’affare in estate. Ma i Viola non sono gli unici a cercare il ragazzo.

Fiorentina, ma non solo: ecco chi vuole Maldini

Daniel Maldini è stato incensato da tanti in questo periodo, specie dal ct Luciano Spalletti che lo ha premiato con la convocazione e l’esordio in maglia della Nazionale. Un premio per un giocatore che sicuramente sta facendo vedere delle cose interessanti e che ha dei buoni margini di crescita.

Ma la Fiorentina non è la sola squadra interessata a lui. Anche l’Atalanta ha intavolato qualche discorso sul giocatore e potrebbe pensare di velocizzare l’affare. Nei prossimi mesi si capirà di più.