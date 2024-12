Chiamato da Giuntoli, super colpo Juve | Arriva a gennaio in bianconero

Giuntoli è pronto ad entrare a gamba tesa sul mercato di gennaio e ha pronto il colpo per la Juventus

In questa stagione, la Juventus, ha iniziato un nuovo progetto tecnico. L’Allegri-bis, infatti, si è interrotto in malo modo. Un allenatore che, in passato, è riuscito a vincere tanto con i bianconeri, ma che non ha fatto lo stesso nella sua seconda esperienza, seppur con la Coppa Italia finale. Per questo, il nuovo direttore della società, Cristiano Giuntoli, ha dato avvio ad una vera e propria rivoluzione.

Sulla panchina juventina è stato chiamato Thiago Motta. L’ex tecnico del Bologna, dopo il miracolo fatto con la squadra rossoblù, ha impostato il nuovo progetto su tantissimi giocatori nuovi, su tanti giovani e su tante variazioni tattiche rispetto al passato. Un progetto che, però, deve ancora decollare sia perchè i calciatori devono assimilare i nuovi dettami, sia perchè la Juventus sta dovendo affrontare tanti infortuni

In questo momento, son ben nove i giocatori in infermeria e, spesso e volentieri, il tecnico bianconero ha dovuto attingere risorse dalla squadra Under 23. L’infortunio più eclatante è sicuramente quello di Gleison Bremer. Il brasiliano è il miglior giocatore della squadra di Motta e la sua mancanza per l’intera stagione si sta già facendo sentire.

Intanto, proprio per sopperire alla mancanza del difensore, lo stesso Giuntoli si è attivato per aggiungere un nuovo tassello nel reparto arretrato. E il nome nuovo è un vecchio pallino del dirigente.

Juventus, difensore cercasi: c’è un pallino di Giuntoli

La Juventus va a caccia di un difensore per il mercato di gennaio e Giuntoli ha già tanti nomi nella sua lista. Tra questi, c’è un vecchio pallino già cercato quando era dirigente al Napoli.

Si tratta del difensore argentino, Marco Senesi, oggi in forza al Bournemouth. Il ragazzo è un mancino che sa agire da centrale e ha quelle caratteristiche di spinta in avanti che piacciono a Motta. Questo, quanto riportato da TuttoJuve.com.

Juventus, anche in attacco si farà qualcosa?

La Juventus vorrebbe fare qualcosa anche per quanto riguarda l’attacco. L’intenzione è quella di puntare su un elemento che non sia un vero e proprio numero nove, ma un giocatore bravo a muoversi su tutto il fronte.

Il primo profilo è quello di Zirzkee. Ma le risorse limitate, a causa di un bilancio fortemente in rosso, e la ripresa del gol da parte del ragazzo rendono, almeno per ora, questo affare abbastanza difficile in vista di gennaio.