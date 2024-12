Inter, svolta clamorosa in Champions | Inzaghi colto alla sprovvista, adesso deve prendere una decisione

Arriva la notizia che riguarda l’Inter e la sua corsa per vincere la prossima Champions League

L’Inter, in questa stagione, ha deciso di puntare su tutti gli obiettivi che ha a sua disposizione. In estate, la società, ha deciso di mantenere l’intelaiatura della squadra che è riuscita a vincere il ventesimo scudetto e la seconda stella, aggiungendo quattro tasselli di assoluta qualità. Gli acquisti di Martinez, Taremi, Zielinski e Palacios vanno, infatti, in questa direzione.

Per questo, l’intenzione di squadre e società è quella di replicare la vittoria dello scudetto, di puntare ad arrivare nuovamente in finale di Champions League e di vincere la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia. Ovviamente, le avversarie sono tante ed agguerrite e non faranno sconti. Per questo servirà la massima lucidità e il coinvolgimento di tutta la rosa.

In tanti danno la squadra nerazzurra come la principale candidata alla vittoria dello scudetto, quest’anno. Ma contro ci sono grandi squadre come Juventus, Napoli e Atalanta che non vogliono lasciare nulla al caso. E, addirittura, qualcuno si è arrischiato a dire che i nerazzurri possono vincere la Champions League.

A proposito di Champions League, arriva la notizia che riguarda i nerazzurra e che può rappresentare una svolta nei giudizi che vengono dati alla squadra di Inzaghi nella competizione.

Inter, arriva la notizia sulla Champions League

L’Inter, dunque, viene data come una delle principali concorrenti per la vittoria della Champions League. E sui nerazzurri punta il giornalista Sandro Sabatini che ha parlato ai microfoni di Calcio Selvaggio.

Ecco le parole del giornalista: “L’Inter vincerà la Champions League. Non sono simpatizzante di nulla, ma penso che l’Inter quest’anno può vincere la Champions, infortuni permettendo naturalmente. Quante volte ti ricapita nella vita che il Manchester City, il PSG ed il Real Madrid sono in questa situazione. Sapete con chi va in finale? Inter-Bayern come nel 2010, segnatevelo”.

Inter, Inzaghi ora deve scegliere

Dunque, per Sabatini l’Inter è favorita per la Champions. Nei fatti, ci sono tante squadre sicuramente più attrezzate per questa competizione e il grande lavoro di Inzaghi e della squadra non deve illudere nessuno, semmai solo far sognare. Detto questo, Inzaghi dovrà scegliere cosa fare.

Se sacrificare qualche punto in campionato per puntare decisamente all’Europa o mollare un po’ la presa in Champions, per ripetersi in campionato. Questo lo si scoprirà nei prossimi mesi.