Recupero Fiorentina-Inter, ecco la data | La decisione della Lega

Arriva la decisione della Lega Calcio in merito al recupero della partita tra Fiorentina e Inter

L’ultimo turno di campionato, purtroppo, è stato contraddistinto per quanto accaduto durante la partita tra Fiorentina e Inter. Al diciassettesimo minuto di gioco, infatti, la partita è stata sospesa a causa di un malore accorso al centrocampista della squadra Viola, Edoardo Bove che si è accasciato sul terreno di gioco.

Attimi di paura hanno invaso gli spettatori e tutto coloro che erano presenti, per una situazione sicuramente delicata. Il giocatore è stato soccorso e subito portato in ospedale. Il peggio, in attesa di nuovi esami, sembra essere passato ed il ragazzo è stato estubato ed è perfettamente cosciente e capace di interagire con gli altri.

Adesso, una delle questioni da risolvere, sicuramente, è quella inerente al recupero della partita che, ovviamente, ripartirà dal minuto diciassette. Il calendario, al momento, sembra abbastanza intasato, per cui è anche complicato trovare una soluzione buona per tutti.

Proprio per questo, la Lega Calcio, ha già provato ad avanzare delle proposte. Ci sono delle date libere che dovranno essere valutate con calma e attenzione dalle squadre per arrivare ad una sintesi comune.

Fiorentina-Inter, arriva la proposta della Lega Calcio per il recupero

Come detto, la Lega Calcio ha avanzato la sua proposta. Ovviamente, l’organo, ha dovuto valutare vari aspetti, tra cui gli impegni nelle coppe nazionali, europee e in Supercoppa Italiana che riguardano entrambe le squadre.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Lega Calcio non ha trovato date utili entro il 2024 ed è andata direttamente al 2025. In questo momento, se le squadre dovessero passare le prima fase europea, il 12 e 19 febbraio sono due date utili. Ma occhio anche al 6 gennaio, data della finale di Supercoppa. Se l’Inter non dovesse accedere, ecco che potrebbe diventare una giornata buona.

Inter, giocatori sotto shock: giorno di riposto per loro

La serata di domenica, anche per i giocatori nerazzurri, è stata sicuramente ricca di fattori emotivi. I calciatori nerazzurri, in campo, erano visibilmente scossi e turbati dall’accaduto.

Inzaghi, infatti, ha concesso ugualmente la giornata di riposo, nonostante, di fatto, non si sia giocato, per ricaricare le pile emotive con le proprie famiglie. Un episodio che di certo ha lasciato il segno.