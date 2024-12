Inter, scelto il nuovo portiere | Prende il posto di Sommer, arriva dalla Serie A

L’Inter ha scelto quello che sarà il dopo Sommer. Il portiere arriverà dalla Serie A

La società nerazzurra, oramai da qualche tempo, sta cercando di lavorare sul mercato a fari spenti per provare a trovare i migliori profili in giro per il mondo affinchè la rosa di Simone Inzaghi mantenga la propria intelaiatura competitiva. Marotta, Ausilio e Baccin stanno visionando qualche calciatore in modo da raccogliere dati utili e valutare attentamente.

Ma, il tutto, nonostante il mantenimento della competitività in campo, deve essere coniugato anche dal mantenimento dei conti in ordine e da alcuni dettami di Oaktree. L’Inter si sta avviando verso il pareggio di bilancio e la situazione è migliorata sensibilmente. Il fondo statunitense, inoltre, ha imposto di abbassare l’età media della squadra, di calare il costo della rosa e di abbassare anche il monte ingaggi che, in questo momento, è al primo posto in Serie A.

Pertanto, occhio alle possibili partenze tra i big interisti, con Marcus Thuram ed Hakan Calhanoglu, ad esempio, che fanno gola a tantissime grandi squadre d’Europa.

Intanto, per i nerazzurri, circola una voce clamorosa in merito al sostituto di Sommer. Il portiere svizzero è in là con gli anni e benchè sia stato preso Josep Martinez, lo spagnolo non ha ancora convinto Inzaghi. Pertanto, si cerca un’altra soluzione sul mercato.

Inter, il dopo Sommer arriva dalla Serie A

L’Inter va alla ricerca del dopo Sommer e il profilo giusto, per costi e per età, arriva direttamente dal campionato italiano. Infatti, secondo quanto riportato da InterNews24.com, i nerazzurri sarebbero a caccia del portiere del Napoli, Alex Meret. Il ragazzo non ha ancora trovato l’accordo con il Napoli per il rinnovo del contratto che scade a fine stagione.

Per cui, Marotta e l’area sportiva, stanno provando a monitorare la situazione e a proporsi nel caso in cui la trattativa tra le parti non dovesse decollare.

Inter, mercato rinviato a giugno

I nerazzurri pensano già alla prossima stagione. Per quanto riguarda il mercato di gennaio, infatti, la rosa di Inzaghi non dovrebbe essere toccata, per cui se ne riparlerà a fine stagione.

A quel punto, ci saranno due priorità in assoluto. La prima è quella del difensore centrale per sostituire uno tra Acerbi e de Vrij che andrà via. L’altra è quella di un attaccante, visto che i sicuri partenti saranno Correa e Arnautovic.