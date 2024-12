Addio Inter, se ne va da Milano | Inzaghi non si aspettava una decisione del genere

Il giocatore nerazzurro potrebbe lasciare a sorpresa Milano al termine della stagione

La società nerazzurra sta già progettando il futuro insieme a Simone Inzaghi. La dirigenza di viale della Liberazione, infatti, sta lavorando duramente per rendere la rosa competitiva per ambire a grandi traguardi sia nel campionato italiano che in Europa. Per questo sono parecchi i profili che vengono monitorati con estrema attenzione.

Ma, oltre alla competitività, ci sarà un’altra sfida particolarmente importante che andrà attuata e che riguarda i diktat dati dalla proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, vuole risultati sul campo, ma anche fuori. In primis, vuole abbassare l’età media della squadra. Poi, vuole abbattere i costi e il monte ingaggi visto che è il primo dell’intero campionato italiano.

Insomma, ci sarà tanto da lavorare e non è affatto escluso che possa partire uno o due big della rosa. I profili più accreditati sono quelli di Marcus Thuram e di Hakan Calhanoglu di cui si ventila l’interesse di tante grandi squadre europee.

Intanto, un elemento della rosa di Simone Inzaghi, potrebbe partire a sorpresa al termine della stagione. Il giocatore sta deludendo e non sta trovando spazio in nerazzurro. Per questo non è da escludere una nuova destinazione.

Inter, il giocatore può partire: Inzaghi sorpreso

Uno dei giocatori che stanno deludendo di più in maglia nerazzurra è sicuramente Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano era stato preso per essere un co-titolare di Lautaro e Thuram. Ma fino ad ora non è stato così ed anche il minutaggio sta scarseggiando in campo.

Se la situazione dovesse continuare in questa maniera, ecco che non sarebbe da escludere una partenza in estate, quando qualche squadre potrebbe interessarsi a lui. Bisognerà sicuramente attendere il resto della stagione per capire di più di questa situazione.

Inter, Taremi è un equivoco

Taremi, in estate, è stato prelevato anche perchè ha delle caratteristiche che gli altri attaccanti nerazzurri non hanno. Un giocatore capace di essere un centravanti di manovra, per far salire la squadra e gestire la regia offensiva.

Fino a questo momento, però, il ragazzo ha quasi giocato come trequartista che come centravanti. Per cui, prima di tutto, si dovrà avvicinare alla porta per evitare che continui ancora questo equivoco tattico.