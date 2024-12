Inter, attenzione al Napoli: Conte pronto allo sgarbo di mercato | Lo vuole a tutti i costi

Il Napoli e Antonio Conte sono pronti a fare lo sgarbo di mercato alla squadra nerazzurra per un giocatore

La società nerazzurra sta già pianificando il futuro, provando ad anticipare le prime mosse riguardanti il mercato. Marotta, Ausilio e Baccin, infatti, hanno già iniziato a visionare i primi profili per rafforzare la rosa di Simone Inzaghi anche per la prossima stagione, in modo da avere una squadra che possa essere ancora competitiva ai massimi livelli.

Ovviamente, la competitività in campo, va coniugata con i conti e il bilancio in ordine. Proprio per questo i dirigenti di viale della Liberazione dovranno attenersi ai diktat dati dalla proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha intenzione di abbassare l’età media della rosa, di abbattere i costi e di diminuire il monte ingaggi che, oggi, è il primo della Serie A.

Uno dei rischi, però, è quello di perdere uno o più tasselli importanti sull’altare del bilancio per poter fare una grande plusvalenza. E i due profili di cui si fa maggiormente il nome sono quelli di Marcus Thuram ed Hakan Calhanoglu.

Intanto, però, il Napoli punta ad un giocatore nerazzurro. Antonio Conte lo stima e lo vuole a tutti i costi e, per questo, è pronto a fare uno sgarbo di mercato alla sua ex squadra.

Inter, il Napoli ti scippa un talento: Conte lo vuole

Il Napoli, secondo quanto riportato da Il Mattino, ha intenzione di trattare un giocatore nerazzurro. Antonio Conte, infatti, è rimasto ammaliato dal giovane Francesco Pio Esposito. Il ragazzo sta facendo benissimo allo Spezia ed è pronto a fare il grande salto in Serie A. Anche il suo agente, Raiola, ha parlato di tanti interessi per lui.

Il ds dei partenopei, Manna, vuole programmare un incontro con i nerazzurri per capire la fattibilità dell’affare e nelle prossime ore, le parti, potrebbero incontrarsi. Sul ragazzo ci sono interessi anche dalla Premier League.

Inter, l’intenzione su Esposito è chiara

L’Inter, su Esposito, ha le idee molto chiare. L’intenzione è quella di mandarlo a giocare in Serie A per dargli continuità, per poi farlo rientrare alla base. Anche Oaktree appoggia questa mossa, visto che è molto interessata ad avere elementi giovani e di talento.

Ma le vie del mercato sono infinite e, nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta indecente, il ragazzo potrebbe partire. Non resta che aspettare le prossime settimane per capirne di più.