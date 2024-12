Arrivano i milioni all’Inter, Marotta gongola | Ecco il regalo per Inzaghi

I nerazzurri possono operare nel mercato di gennaio per regalare un rinforzo a Simone Inzaghi

L’Inter sta già pensando a come impostare il proprio mercato in vista della prossima stagione. La società nerazzurra, infatti, dovrà pensare bene ad alcuni tasselli da sostituire per rendere la rosa di Simone Inzaghi ancora più competitiva per puntare a grandi traguardi come fatto fino a questo momento con il tecnico in panchina.

La dirigenza sta lavorando davvero molto duramente per cercare di capire quali profili possono essere più funzionali alle esigenze tattiche della squadra. Oltre a questo, c’è anche da osservare alcuni paletti che sono stati imposti dalla proprietà di Oaktree. Infatti, il diktat è quello di abbassare l’età media della rosa, di abbassare i costi e anche il monte ingaggi totale.

Dei risultati che la dirigenza vuole assolutamente raggiungere, senza dover, ovviamente, sacrificare la competitività in campo. Ma bisogna fare attenzione anche al mercato di gennaio. Infatti, la squadra di Inzaghi riceverà tanti milioni da poter investire.

E ci sono alcune idee molto interessanti nella mente dei dirigenti che potrebbero fin da ora essere adatte ad integrarsi alla squadra che, fino ad ora, sia in Italia che in Europa, ha fatto davvero molto bene in campo.

Inter, pioggia di milioni in arrivo: si interviene sul mercato?

L’Inter, dunque, riceverà tanti milioni per quanto riguarda il bilancio. Soldi che vengono dall’ottimo cammino fatto fino a questo momento dalla squadra in Champions League e che ha attestato il secondo miglior guadagno dalla competizione della storia del club dopo quello dell’anno della finale persa contro il Manchester City.

Per questo, parte di questi introiti – circa 60 milioni di euro- , potrebbero essere investiti fin da subito sul mercato per regalare ad Inzaghi degli introiti e permettere al tecnico di poter essere ancora più competitivo per raggiungere gli obiettivi prefissati. E, a tal proposito, ci sono alcune idee.

Mercato, ecco i profili che piacciono

L’Inter, dunque, non vuole farsi trovare impreparata ed ha già qualche idea anche per gennaio. I ruoli in cui si vuole intervenire sono, soprattutto, quelli della difesa e dell’attacco.

Nel reparto arretrato, piace molto il centrale del Bologna, Beukema. Ma occhio alla suggestione in avanti, dove la situazione Raspadori, potrebbe aprire spiragli interessanti.