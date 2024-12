Fiorentina-Inter, si recupera mercoledì: l’annuncio che spiega tutto | C’è la data dopo la sospensione

Arriva la proposta per quanto riguarda il recupero di Fiorentina-Inter dopo la sospensione

L’ultima giornata di campionato è stata contraddistinta da quanto accaduto durante il match tra Fiorentina ed Inter. La partita, infatti, al minuto 17 di gioco, è stata sospesa a causa del malore che è accorso al centrocampista della squadra Viola, Edoardo Bove che si è accasciato a terra privo di sensi.

Una situazione che è stata preso subito con la massima urgenza da parte dei giocatori in campo e degli staff medici e tecnici. Il giocatore è andato via in ambulanza e ci sono state delle ore di panico per capire quale fosse il reale stato di salute del ragazzo. Per fortuna, nelle ore successive, il centrocampista è stato estubato e le condizioni, fino a questo momento sembrano in ripresa.

Ovviamente, bisognerà capirne di più con ulteriori esami, sperando che non ci sia nulla di grave e che il peggio sia passato. Uno dei temi, seppur secondari, che è stato posto dopo l’accaduto è stato quello del recupero del match.

E, a tal proposito, è arrivata una proposta per quanto riguarda mercoledì, giorno in cui la squadra di Raffaele Palladino è impegnata nel turno di Coppa Italia contro l’Empoli.

Fiorentina-Inter, arriva la proposto per il recupero del match

Per quanto riguarda la sfida da recuperare, il parlamentare e tifoso nerazzurro, Ignazio La Russa, ha portato avanti la sua proposta. Ai microfoni di Gr Parlamento, l’esponente politico ha voluto dire la sua.

Ecco le parole di La Russa: “Per me dovrebbero giocare mercoledì e rinviare la partita di Coppa Italia contro l’Empoli. Questo perchè mentre è possibile rinviare una partita di Coppa Italia senza problemi, credo che falsare la dinamica di un campionato con un rinvio che non so quando potrebbe essere recuperato, non so quale sarebbe più grave”.

Fiorentina-Inter, le date a disposizione

Al netto della proposto dell’onorevole La Russa, l’interrogativo è davvero quando sia possibile recuperare il match. In questo momento, infatti, per il 2024, le date sono tutte occupate dagli impegni delle competizioni europee e quelli delle coppe nazionali.

Al momento, l’ipotesi più probabile, sembra quella di andare all’inizio del 2025 nel mese di febbraio. Sicuramente una soluzione andrà trovata, con estrema collaborazione tra le parti in causa.