Bilancio Inter, scossone improvviso nel club | L’annuncio a sorpresa

C’è un annuncio importante che riguarda il bilancio della società nerazzurra sempre sotto i riflettori

Da qualche anno a questa parte, come oramai è di dominio pubblico, l’Inter ha iniziato una manovra di risanamento dei propri conti. La situazione debitoria esisteva già prima del Covid, ma successivamente alla pandemia il tutto è andato a peggiorare ed il rosso ad aumentare. Già durante la gestione Steven Zhang, il club nerazzurro aveva iniziato una sorta di dieta, facendo anche delle cessioni molto dolorose.

Adesso, con Oaktree, si continuerà su questa via e il prossimo bilancio potrebbe vedere addirittura il segno positivo. Un risultato grandioso che il fondo statunitense ha intenzione di raggiungere e mantenere quest’obiettivo puntando su elementi giovani e futuribili, abbattendo i costi e abbassando il monte ingaggi della rosa nerazzurra.

Ovviamente, il tutto, come fatto anche in questi anni, va coniugato con la necessaria competitività in campo. Insomma, c’è ancora tanto lavoro da fare, ma la dirigenza non ha paura di puntare a questi obiettivi così come Inzaghi che sa bene quanto siano importanti i risultati di campo per raggiungerli.

Intanto, a proposito di bilanci e risultati, arriva un annuncio particolarmente importante e che, di sicuro, farà molto piacere a tutti i tifosi nerazzurri sempre molto attenti a questo tipo di notizie.

Inter, arriva l’annuncio ufficiale sul bilancio della società

Per quanto riguarda questa prima parte di stagione della squadra nerazzurra, dunque, arriva l’annuncio del vice-presidente Javier Zanetti. L’ex capitano nerazzurro ha parlato della situazione ed ha usato parole parecchio confortanti che fanno ben sperare per il futuro.

Ecco le parole di Zanetti: “Fino ad adesso credo che il bilancio sia parecchio positivo, i ragazzi stanno facendo cose straordinarie in campionato e Champions. Dimostrano sempre compattezza di gruppo in ogni partita e questo grazie al grandissimo lavoro del nostro mister e del suo staff. Credo che siamo una realtà che vive il presente, che pensa al futuro e che vuole essere sempre competitiva”.

Inter, adesso la corsa in campionato e Champions

Per quanto riguarda questa prima parte di stagione, la squadra nerazzurra adesso dovrà fare sul serio sia per quanto riguarda il campionato e sia per quanto riguarda la Champions League.

Ci saranno impegni tosti che andranno a definire la posizione in classifica in entrambe le competizioni. A partire dalla complicatissima partita contro la Fiorentina.