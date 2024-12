Ora si che le cose si fanno serie, colpo clamoroso per gennaio | I nerazzurri lo aspettano

Gran colpo in vista di gennaio per la squadra nerazzurra che può ambire a qualcosa di importante

Il calciomercato è sempre in movimento. Tantissime squadre si stanno già organizzando per programmare i prossimi investimenti da fare per investire su elementi che possano fare al caso della propria squadra. Tantissimi osservatori e direttori sportivi stanno già osservando giocatori su cui potrebbero puntare per l’estate.

Ma importante sarà anche la finestra di mercato di gennaio. Ci sono, infatti, tantissimi giocatori che reclamano spazio e che hanno intenzione di trovare continuità altrove, soprattutto per evitare di perdere eventuali convocazioni con le proprie nazionali. E’ il caso, ad esempio, di Giacomo Raspadori, Luka Jovic, Arkadius Milik e Marko Arnautovic.

Intanto, ci sono già alcuni giocatori che, con ogni probabilità, conoscono già quella che sarà la loro prossima destinazione. Alcuni di loro, infatti, hanno già iniziato delle trattative per avere una nuova squadra già nel mercato di gennaio.

E c’è una squadra che ha intenzione di fare acquisti per raggiungere traguardi importanti e non lasciare nulla al caso. La società sta mettendo a disposizione un budget per raggiungere tutti gli obiettivi sul campo.

Mercato, pronti due colpi sensazionali per i nerazzurri

Il Pisa è una società che punta ad arrivare in Serie A. La squadra di Filippo Inzaghi non ha intenzione di lasciare nulla al caso e, visto il grande campionato che sta giocando, ha intenzione di rinforzare ancora maggiormente la squadra e puntare alla promozione diretta.

Il primo nome della lista, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è quello di Birindelli del Monza. Il ragazzo, cresciuto proprio nella squadra toscana, tornerebbe a casa per contribuire a lanciare la squadra. Poi, in avanti, il sogno è quello che porta a Gianluca Lapadula. Il centravanti peruviano sta trovando poco spazio a Cagliari e vuole provare una nuova esperienza con un tecnico che lo ha già allenato.

Pisa, si prova l’accesso diretto in Serie A

Il Pisa è indubbiamente una delle squadra favorite per la promozione in Serie A nella prossima stagione. La società ha puntato su un tecnico esperto per quanto riguarda le promozioni e che sa dare una forte identità di gioco alle proprie squadre.

Inoltre, l’organico è giovane, ma importante. E l’intenzione è quello di rimpolparlo ulteriormente per lanciare la sfida al Sassuolo e provare a fare tornare a sognare una piazza.