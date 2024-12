Clamoroso Lecce, a gennaio arrivano 50 milioni | Giampaolo non se l’aspettava proprio

Il Lecce potrebbe battere cassa nel mese di gennaio e portare a casa ben 50 milioni di euro

La storia di dirigente di Pantaleo Corvino è sempre stata costellata dalla ricerca di giocatori giovani, di talento, da far crescere e valorizzare per poi cederli a prezzi maggiorati e mettere delle grandi plusvalenze a bilancio. Tanti sono i talenti scovati dal dirigente salentino. Da Chevanton e Vucinic, fino ad arrivare a Jovetic e Hjulmand.

Insomma, quando si parla di Corvino, si parla sicuramente di una garanzia. E anche a Lecce sta facendo grandi cose, pur operando con pochissime risorse a livello economico. Tanti giocatori sconosciuti sono diventati delle colonne portanti della squadra e sono pronte a raggiungere una nuova salvezza anche in questa stagione.

Sui gioiellini del Lecce si sono focalizzati gli occhi di tantissime società italiane, ma anche europee. E questi interessi non riguardano solamente la sessione di mercato estiva, ma anche quella invernale.

A tal proposito, c’è un giocatore che si sta mettendo in mostra e sta facendo vedere grandi cose in maglia giallorossa. E proprio per questo, una società europea lo ha messo nel mirino ed è pronta a presentare un’offerta enorme in vista del mercato di gennaio.

Lecce, a gennaio potrebbero arrivare ben 50 milioni di euro

Il mercato di gennaio del Lecce potrebbe infiammarsi e prendere una piega decisiva anche in ottica salvezza. Infatti, secondo quanto riportato dal portale inglese CaughtOffside, i giallorossi potrebbero ricevere presto una maxi offerta per l’esterno danese, Patrick Dorgu.

Il ragazzo classe 2004 costa circa 50 milioni di euro ed il Chelsea, già per gennaio, starebbe pensando di fare un investimento per un grande talento che sta dimostrando ampiamente di avere qualcosa in più rispetto al resto della squadra.

Chelsea, ma non solo: tante squadre su Dorgu

Su Dorgu, però, il Chelsea non è l’unica squadra interessata. Infatti, già nelle scorse settimane si è ventilata l’ipotesi di interessi da parte di altre squadre molto importanti, in Italia e non solo.

La Juventus ed il Napoli starebbero, infatti, pensando a lui, ma occhio anche alla Premier League con Crystal Palace e Tottenham che vorrebbero chiedere informazioni.