Non solo Arnautovic, un altro attaccante dice addio alla Serie A | Cessione certa

Oltre a Marko Arnautovic, un altro attaccante potrebbe salutare il nostro campionato a gennaio

Il calciomercato non è ancora ufficialmente cominciato, ma, di fatto, le prime trattative sono già iniziate. Infatti, tantissime società stanno iniziando a progettare il proprio futuro e ad osservare i migliori profili che potrebbero migliorare le proprie rose. Tutto questo, ovviamente, per il mercato estivo per la prossima stagione.

Ma occhio anche a qualche situazione che potrebbe muoversi in vista del mercato di gennaio. Come sappiamo, alcuni elementi sono fuori dai piani di tantissime società e, per l’appunto, cercano di trovare nuove destinazioni. Oltre a questo, altri non stanno avendo il minutaggio sperato ad inizio stagione e potrebbero decidere, di conseguenza, di cambiare aria per trovare continuità altrove.

Tra questi giocatori, sicuramente, c’è l’attaccante nerazzurro, Marko Arnautovic. L’austriaco, infatti, è finito fuori dalle gerarchie di Inzaghi, specie dopo la recente prestazione di Joaquin Correa e su di lui ci sono gli occhi del Galatasaray.

Ma l’interista non è l’unico attaccante che, a gennaio, potrebbe lasciare il campionato italiano. Insieme a lui c’è un altro giocatore che non è per niente soddisfatto della sua situazione e del suo impiego in campo.

Arnautovic, ma non solo: un altro attaccante saluta la Serie A?

Come detto, c’è un altro attaccante della nostra Serie A che vorrebbe cambiare aria per trovare maggiore spazio. Secondo quanto riportato da TMW, infatti, Giovanni Simeone vorrebbe avere maggiore continuità e al Napoli, specie dopo l’innesto di Romelu Lukaku, questo non è possibile.

Sulle tracce del Cholito ci sarebbe l’interesse del West Ham che deve sostituire l’infortunato Fullkrug e deve sopperire alle prestazioni non positive di Michael Antonio. Una situazione da seguire, per capire quali scelte faranno Antonio Conte e la dirigenza del Napoli a questo proposito, visto che anche Raspadori vuole cambiare aria per gli stessi motivi.

Raspadori vuole andarsene: quale squadre può puntare su di lui

Come detto, anche Giacomo Raspadori ha intenzione di cambiare aria visto che non sta trovando spazio al Napoli. L’attaccante della Nazionale è un giocatore molto stimato da tante grandi squadre.

L’Inter, per esempio, gli ha messo gli occhi fin dai tempi del Sassuolo. Ma chi davvero potrebbe puntare su di lui è la Juventus che ha nel ds Giuntoli uno dei suoi più grandi ammiratori.