Disavventura per Hamilton, poteva succedere di tutto mentre era a bordo | Azionato il piano di emergenza

Disavventura per il pilota della Ferrari, Lewis Hamilton. L’inglese ha rischiato davvero tantissimo mentre era a bordo

In Formula 1, durante la pausa dai Gran Premi, è stato tempo di parecchi cambi di scuderia. Quello che sicuramente ha fatto maggiore scalpore è stato quello di Lewis Hamilton alla Ferrari. Il pilota inglese, da tempo, era dato alla scuderia del cavallino rampante, ma fino ad ora ci si era limitati solamente a dei rumours.

Adesso, invece, il sogno è diventato realtà e la coppia con Charles Leclerc fa sognare tutti i tifosi ferraristi. Ma le cose, almeno fino ad ora che si sono corsi solamente due gare, non sono andate come ci si attendeva. Nella prima gara entrambi i piloti della scuderia rossa non sono arrivati in posizioni adeguate al loro valore.

Così come, nel secondo GP, entrambi sono stati squalificati. Una situazione da correggere adesso per non perdere ulteriore tempo e terreno e per evitare che ci possa essere un’ulteriore stagione anonima.

Intanto, lo stesso Lewis Hamilton, ha avuto una disavventura davvero molto rischiosa. Mentre era a bordo il pilota inglese ha rischiato davvero tanto, ma per fortuna le cose sono andate bene.

Hamilton, che disavventura! Il ferrarista ha rischiato tanto

Incredibile disavventura per Lewis Hamilton. Secondo quanto raccontato dall’ex pilota, David Coulthard, lui e l’inglese erano saliti a bordo dell’elicottero della RAF, insieme, ovviamente, ad un pilota professionista.

Il pilota della Ferrari si è seduto nel posto posteriore e ha iniziato a dormire. Una decina di minuti successivi alla partenza, però, le cose non sono andate come sperato a causa delle cattive condizioni meteo e l’elicottero ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza per evitare guai peggiori. Una disavventura che sarebbe potuta costare veramente cara ad entrambi.

Ferrari, inizia il dualismo tra Leclerc e Hamilton?

L’arrivo di Hamilton nella scuderia Ferrari, però, ha causato tantissime discussioni tra gli appassionati per quanto riguarda il dualismo che si potrebbe venire a creare con il compagno di squadra, Charles Leclerc. Entrambi, infatti, puntano a vincere e nessuno vuole essere lo sparring partner dell’altro.

Una situazione, oltre alle altre problematiche, da gestire al meglio. La Ferrari non può permettersi altre stagioni anonime dopo tanti anni in cui non riesce a vincere.