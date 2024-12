Attenzione Inter, il Bayern ti porta via un giocatore | Preoccupazione alle stelle per Inzaghi

L’Inter deve fare attenzione sul mercato: il Bayern Monaco è pronto a fiondarsi su un suo giocatore

In viale della Liberazione, la società nerazzurra, sta già programmando il mercato in vista della prossima stagione. La dirigenza e l’area mercato formata da Marotta, Ausilio e Baccin, hanno intenzione di continuare a rendere la rosa competitiva come fatto in queste stagioni, sempre con un occhio ai conti e ai paletti imposti dal fondo Oaktree.

Infatti, gli attuali proprietari del club nerazzurro, hanno imposto ai loro dirigenti di abbassare l’età media, per acquistare giocatori giovani e futuribili. Inoltre, hanno imposto di abbassare sia i costi che il monte ingaggi che, al lordo, rappresenta il primo dell’intero campionato italiano. Una missione sicuramente non facile, ma i dirigenti hanno intenzione di coniugare questi aspetti.

I nerazzurri dovranno fare molta attenzione anche alle sirene di parecchie grandi squadre europee che hanno a disposizione ingenti somme di denaro. Soprattutto per giocatori come Marcus Thuram e Hakan Calhanoglu, potrebbero essere presentate delle offerte importanti.

Intanto, un altro giocatore della rosa di Inzaghi si sta mettendo in mostra grazie alle sue grandi prestazioni in campo. Su di lui ci sono gli occhi vigili del Bayern Monaco che potrebbe sferrare l’attacco in vista del mercato di questa estate.

Inter attenta, il Bayern Monaco ti scippa un big

L’Inter, dunque, ha gli occhi puntati da parte del Bayern Monaco per un suo giocatore. Infatti, secondo quanto riportato ad La Gazzetta dello Sport, alla società bavarese non sono passate inosservate le prestazioni in campo del difensore tedesco, Yann Bisseck.

Il ragazzo, dopo un anno di apprendistato, si sta via via prendendo il posto da titolare. E le grandi partite giocate anche in campo europeo, stanno mettendo in vetrina un giocatore eccezionale. L’Inter lo ha acquistato per la cifra di 7,2 milioni di euro pagabili in due rate. Il prezzo, adesso, è di circa 40 milioni di euro.

Bisseck stupisce e cresce: ecco dove lo vede Simone Inzaghi

Complice anche una stagione meno positiva rispetto a quella dell’anno scorso da parte di Pavard, Bisseck si sta mettendo in mostra e proprio sul francese ha messo la freccia per il sorpasso nelle gerarchie. Specie ora che l’ex Bayern Monaco è infortunato, il ragazzo classe 2000 può giocare con ulteriore continuità.

Inzaghi, ovviamente, lo vede nel ruolo di braccetto sia a destra che a sinistra. Ma il tecnico nerazzurro, ultimamente, lo ha anche provato nel ruolo di centrale nella difesa a tre con ottimi risultati.