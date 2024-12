Infortunio shock e lacrime in campo | Stagione finita, che tegola per la Juve

La squadra bianconera deve far fronte ad un nuovo grave infortunio. Per il ragazzo probabile stagione finita

La Juventus, per quanto riguarda gli infortuni, non sta vivendo un momento particolarmente fortunato. Tantissimi, infatti, sono i giocatori fermi ai box e su cui il tecnico bianconero, Thiago Motta, in questo momento non può contare. Nell’ultima partita di Champions League contro l’Aston Villa, anche il giovane Savona ha dovuto dare forfait.

Si ricordi, inoltre, che la squadra bianconera non potrà contare fino al termine della stagione, su due elementi fondamentali come Cabal e, soprattutto, Gleison Bremer. Entrambi, infatti, hanno subito la rottura del crociato e il campionato e la Champions League sono terminate ancor prima di iniziare.

Una sfortuna che alla Continassa sperano di scacciare quanto prima. Anche perchè il nuovo corso di Thiago Motta ha bisogno di tutti gli effettivi della rosa per velocizzare il processo di apprendimento dei nuovi concetti di gioco che, ancora, i giocatori, faticano ad assimilare come vorrebbe il tecnico juventino.

Intanto, le cattive notizie per i bianconeri non sono terminate qui. Un altro giocatore è uscito fuori dal campo in lacrime e, con ogni probabilità, anche lui dovrà mettere la parola fine a questa stagione per il brutto infortunio.

Juventus, sfortuna senza fine: stagione finita per il ragazzo

La Juventus, dunque, non è molto fortunata quanto a infortuni. Un altro giocatore, con ogni probabilità, ha terminato la stagione. Infatti, come ha riportato il sito TMW, il difensore brasiliano dell’Under 23, Pedro Felipe, è stato costretto ad abbandonare il campo ed ha lasciato il terreno di gioco in lacrime.

Il ragazzo ha avvertito un problema al ginocchio e le sue condizioni, soprattutto vista la reazione del giocatore, destano particolare preoccupazione. Per l’ex Palmeiras si teme un lungo stop.

Thiago Motta si affida ai suoi leader

Se la morsa degli infortuni non sta lasciando perdere la squadra bianconera, in questo momento, Thiago Motta, si sta affidando ai suoi leader in campo. In primis a Koopmeiners. Il centrocampista olandese, fino a questo momento, non sta facendo vedere le grandi cose mostrate all’Atalanta.

Ma per i bianconeri è di vitale importanza averlo. Così come sono fondamentali Kephren Thuram e Yildiz che, con le loro prestazioni, stanno trascinando la squadra.